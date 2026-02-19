চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গৌৰীপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা! থিতাতে নিহত চালক...

ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ বলদমাৰাত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ১৭নং ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দুখন ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত এজন চালক নিহত হোৱাৰ লগতে দুজন গুৰুতৰ ভাবে আহত । নিহত চালকজনৰ মৃত্যুদেহ প্ৰায় দুঘন্টা ট্ৰাকৰ ভিতৰত আবদ্ধহৈ থাকে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
BREAKING NEWS
ধুবুৰী