গৌৰীপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা! থিতাতে নিহত চালক...

New Update
- ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ বলদমাৰাত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা।
- ১৭নং ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দুখন ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ।
- দুৰ্ঘটনাত এজন চালক নিহত হোৱাৰ লগতে দুজন গুৰুতৰ ভাবে আহত ।
- নিহত চালকজনৰ মৃত্যুদেহ প্ৰায় দুঘন্টা ট্ৰাকৰ ভিতৰত আবদ্ধহৈ থাকে।
- ক্ৰেঙ আৰু আস্কেভেটৰৰ সহায়ত চালকজনৰ মৃত্যুদেহ উদ্ধাৰ।
- আহত দুজনক সংকটঃজনক অৱস্থাত DMCHলৈ প্ৰেৰণ।
- ট্ৰাক দুখনৰ নম্বৰ ক্ৰমে AS-15-BC-1378 আনখন WB-41-J-0157
- গৌৰীপুৰ আৰক্ষী দুৰ্ঘটনাস্থলী উপস্থিতহৈ চালকজনৰ মৃত্যুদেহ উদ্ধাৰ কৰে।
- নিহত-আহত সকলৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা নাই।