ধুবুৰীত তীৰ-জুৱা খেলৰ ৰমৰমীয়া বেহা...

ডিজিটেল সংবাদ, ধুবুৰীঃ ধুবুৰী চহৰত তীৰ আৰু জুৱা খেলৰ অবাধ আৰু ৰমৰমীয়া বেহাই বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যৎ৷ সম্প্ৰতি ধুবুৰী চহৰৰ চোকে-কোণে চলি থকা তীৰ আৰু জুৱা খেলে পৰিবেশ বিনষ্ট কৰাৰ লগতে সৰ্বস্বান্ত কৰিছে কেইবাটাও দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক।
মূলতঃ বৃহত্তৰ ধুবুৰী চহৰৰ ১৬টা ৱাৰ্ডৰ বিভিন্ন এলেকাত চলা তীৰ খেলৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্ম আকৃষ্ট হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি বিবেচিত হৈছে। কেৱল যুৱ চামেই নহয়, বৰঞ্চ এই খেলৰ সৈতে একাংশ বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকো জড়িত হৈ পৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে।
এই তীৰ আৰু জুৱা খেল ধুবুৰীত ইমানেই শিপাই গৈছে যে জুৱা খেলিবৰ বাবে টকাৰ অভাৱত একাংশ যুৱক চুৰি কাৰ্যতো লিপ্ত হোৱাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে৷ সম্প্ৰতি এই তীৰ খেল আৰু জুৱা খেলৰ চক্ৰটো নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে।
ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক পংগু কৰাৰ লগতে কেইবাটাও দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক সৰ্বস্বান্ত কৰা এই তীৰ আৰু জুৱা খেল অচিৰেই বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সচেতন মহলে ধুবুৰী জিলাআৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে ৷ আনহাতে চহৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত আৰু একাংশ ক্লাৱ ঘৰত জুৱা খেল চলি থকাৰ পাছতো আৰক্ষী প্ৰশাসনে নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থকাক লৈ ধুবুৰী চহৰৰ একাংশ সচেতন ৰাইজে তীব্ৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰা দেখা গৈছে।
চহৰখনৰ একাংশ ৰাইজে ক্ষোভেৰে কয় যে, ধুবুৰী চহৰৰ কেবাটাও স্থানত আৰু একাংশ ক্লাৱ ঘৰত অবৈধ ভাৱে জুৱা খেল চলি আছে। স্থানীয় ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে এই অবৈধ জুৱা খেল বন্ধ কৰাৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত দাবী জনাইছে।