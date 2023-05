বিদেশত অসমৰ যুৱকৰ পাৰদৰ্শিতা: শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ বোকাখাতৰ ধৃতিমান কাকতিৰ...

লগতে ধৃতিমান কাকতিৰ সম্পাদনাৰ এখন ছবি "কাৰেল এণ্ড আৰন'ষ্ট"ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান (The Audience Award for The Best Film) লাভ কৰিবলৈ ক্ষম হয়৷ পুৰষ্কাৰ প্ৰাপ্ত ছবিখনৰ পৰিচালক চিমাৰ সিং আৰু ফটোগ্ৰাফী খুশী হেগদেৰ ৷ উল্লেখ্য যে, ধৃতিমান কাকতিয়ে বোকাখাতৰ ৰক্তিম হাজৰিকাৰ লগত নিৰ্মাণ কৰা "The Man Who Speaks Nature"খনে চাৰিবছৰৰ আগতে ইউৰোপৰ হাংগেৰীত অনুষ্ঠিত "বিশ্ব প্ৰকৃতি বিষয়ক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ"ত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰিছিল ৷