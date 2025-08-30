চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ঐক্যমঞ্চ ধেমাজিৰ উদ্যোগত অৱস্থান ধৰ্মঘট

ডিজিটেল সংবাদ, ধেমাজি : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপিৰ অসম চৰকাৰে নিজকে খিলঞ্জীয়াৰ চৰকাৰ বুলি দাবী কৰি অহাৰ সময়তে ধেমাজিত মাটি ম্যাদী পট্টা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ বিৰোধী স্থিতি গ্রহণ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে ৷ শুক্ৰবাৰে  ধেমাজিত অনুষ্ঠিত ঐক্যমঞ্চৰ এক অৱস্থান ধৰ্মঘটত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ  সভাপতি উজ্জ্বল চুতীয়াই 
কয় যে, ধেমাজি জিলাখন ৯৯% শতাংশ জনসাধাৰণৰ জীৱন-জীৱিকা কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু  ধেমাজি পৌৰসভাৰ চাৰিসীমা পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ পৰ্য্যন্ত ধেমাজি উন্নয়ণ প্ৰাধিকৰণৰ অন্তৰ্ভূক্ত কৰা বাবে জনসাধাৰণে মাটি ম্যাদী পট্টা কৰা ক্ষেত্ৰত সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে ।

ধেমাজি উন্নয়ণ প্ৰাধিকৰণৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত অন্তভুক্ত নোহোৱা গাঁওসমূহক প্রধানমন্ত্রী আৱাস যোজনা আঁচনি অধীনত গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি দি নিজৰ ময়-মতালিৰে চাৰিসীমা বৃদ্ধি কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে । ভাষনত তেওঁ ধেমাজি উন্নয়ণ প্ৰাধিকৰণত অন্তৰ্ভূক্ত হোৱাৰ বাবে জনসাধাৰণে মাটি খাজনা দিব পৰা নাই আৰু খেতি মাটি ম্যাদী পট্টা কৰিব পৰা নাই।

আয়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত ভূমি পৰামৰ্শদাতা সমিতি আছে। এই সমিতিৰ পৰা আৱণ্টন পোৱা মাটি ম্যাদী নোহোৱা বাবে পুনৰ বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছিল কিন্তু খেতি মাটি বসুন্ধৰা আঁচনিত আবেদন কৰাৰ পিছতো ম্যাদী পট্টা পোৱা সম্ভাৱনা নেদেখি পেটতে হাত-ভৰি লোকোৱা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে।

ইয়াৰ বিপৰীতে বাৰীৰ নামত ডেৰ কঠা মাটি পট্টা পাব কিন্তু সাধাৰণ ঘৰ থকা মাটিত ৫৬ হাজাৰ টকা, অসম অৰ্হিৰ ঘৰ থকা মাটি ৭২ হাজাৰ টকা আৰু আৰ.চি.চি ঘৰ থকা মাটি ১ লাখ টকা খাজনা দিব লগা হোৱাত ৰাইজে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷

একেখিনি মাটিকে দুবাৰকৈ আবেদন কৰাৰ পাছতো ম্যাদী পট্টা নোহোৱাৰ বাবে জনসাধাৰনৰ শাৰিৰীক কষ্ট, গাঁঠিৰ ধন অপচয় হোৱাৰ লগতে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি বিষয়টো শীঘ্ৰে সমাধান কৰি জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ অৱস্থান ধৰ্মঘটত ধেমাজি ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগত ধেমাজি সদৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰি ম্যাদী বাবে আৱন্টন পোৱা মাটি খাজনা হ্ৰাস কৰা আৰু ধেমাজি সদৰৰ গাওঁ সমুহ ধেমাজি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ চাৰিসীমা বাহিৰত ৰখাৰ দাবীত এখন স্মাৰকপত্ৰ ধেমাজি জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰন কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, ধেমাজি কাছাৰী ময়দানৰ সমীপত  ধেমাজি ঐক্য মঞ্চৰ দুই শতাধিক কৰ্মীয়ে চৰকাৰ বিৰোধী ভিন্ন ভিন্ন শ্ল’গানে উত্তাল কাৰী তোলে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ৷ উক্ত দাবী সমুহ তৎক্ষণাত সমাধান নকৰিলে আগন্তুক ১২ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ধেমাজি নগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অৱৰোধৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ঐক্যমঞ্চৰ নেতৃত্বই।

ঐক্যমঞ্চৰ অৱস্থান ধৰ্মঘটত ধেমাজি জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক দুৰ্গা বৰা, সদৌ অসম সোনোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰতন কছাৰী, ধেমাজি জিলা টি এম পি কেৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী হৰিশ পেগু, কৃষক নেতা প্ৰহ্লাদ ফুকন আদি উপস্থিত থাকি ম্যাদী বাবে আৱন্টন পোৱা মাটি খাজনা হ্ৰাস কৰা আৰু ধেমাজি সদৰৰ গাওঁ সমুহ ধেমাজি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ চাৰিসীমা বাহিৰত ৰখাৰ  দাবী জনাই ভাষণ প্ৰদান কৰে ৷

ধেমাজি