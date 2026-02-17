চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ঢকুৱাখনাত আলি আঃয়ে লৃগাঙৰ উছাহ

ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাণৰ লোক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাঙৰ বতৰা দি ৰাঙলী হোৱা নীলাভ আকাশৰ তলত ফাগুন মাহৰ প্ৰথমতো বুধবাৰে উদযাপিত হ'ব মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এই  প্ৰাণৰ উৎসৱ।

ডিজিটেল সংবাদ,ঢকুৱাখনাঃ ফাগুন মানেই ৰঙা মদাৰ, শিমলুৰ প্ৰাণোচ্ছল হাঁহি। নীলাভ অভ্ৰ ভেদী বন্দিত হোৱা মিচিং ডেকা গাভৰুৰ  ঐনিতম আনুনিতমৰ প্ৰাণোচ্ছল  হাঁহি। জাক জাক মিচিং যুৱক যুৱতীৰ প্ৰাণভৰা নৃত্য গীতৰ এক লোক সংস্কৃতি চৰ্চাৰ ক্ষণ ।

WhatsApp Image 2026-02-17 at 12.03.34 PM

ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাণৰ লোক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাঙৰ বতৰা দি ৰাঙলী হোৱা নীলাভ আকাশৰ তলত ফাগুনৰ মাহৰ প্ৰথমতো বুধবাৰে উদযাপিত হ'ব মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এই  প্ৰাণৰ উৎসৱ। সমাগত এই মিচিং লোক সংস্কৃতি মহোৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰাকক্ষণত তৎপৰ হৈছে ঢকুৱাখনাৰ আলিমুৰ ডাংধৰাৰ এখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়।  ২০২০ চনতে স্থাপিত  নিউ লাইফ একাডেমী। নৱ প্ৰজন্মৰে শিক্ষাৰ্থী সকলক স্বগোষ্ঠীয় লোক উৎসৱৰ লোক পৰম্পৰা সম্পৰ্কে সজীৱ ধাৰণা প্ৰদানৰ লক্ষৰে ঢকুৱাখনাৰ নিউ লাইফ একাডেমীত মঙলবাৰে উদযাপন কৰা হয় আলি আঃয়ে লৃগাঙৰ আদৰণি অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ কমল বৰা প্ৰমুখ্যে সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰী, শিক্ষাৰ্থী ,অভিভাৱকৰ সহযোগিতাত বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় দৃষ্টিনন্দন  লৃগাঙৰ আদৰণি অনুষ্ঠান ।

WhatsApp Image 2026-02-17 at 12.04.06 PM

উল্লেখ্য যে, বিদ্যালয় প্ৰাংগণত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকল সমবেত হৈ মুৰং অকুমত পৰম্পৰাগত লোক সম্পদ পৰম্পৰাৰ প্ৰতীকী প্ৰদৰ্শন কৰে । নৃগোষ্ঠীয় সাজ পোচাকেৰে  শোশোভিত হৈ  শিক্ষক,শিক্ষার্থী সকলে গুমৰাগ ,চেলয়া  আদি নৃত্য পৰিবেশন কৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণ মুখৰিত কৰি তোলে।  বিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ লগতে স্বগোষ্ঠীৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ প্ৰাণৰ লোক উৎসৱৰ  শিপা সম্পৰ্কে পৰিচিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি অনুষ্ঠিত এই লৃগাঙৰ আদৰণি অনুষ্ঠানত  বহু সংখ্যক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে।

ঢকুৱাখনা