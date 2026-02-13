আকাশীগঙ্গা শিৱ থানতো শিৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ বাবে সাজু আয়োজন সমিতি...

ডিজিটেল সংবাদ,ডবকাঃ মহা শিৱৰাত্ৰিলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী। হোজাই-কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তত থকা ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী আকাশীগঙ্গা শিৱ থানতো শিৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ বাবে সাজু আয়োজন সমিতি। অহা ১৫,১৬,১৭,১৮ আৰু ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ৫ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শিৱ চতুদ্বশী উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে।
উক্ত কাৰ্যসূচীৰ সভাপতি ৰাতুল ভৰালী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ হাজৰিকাই জানিবলৈ দিয়া মতে- ১৪ফেব্ৰুৱাৰী সন্ধিয়া ৬.০০ বজাত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু প্ৰজ্বলক শ্ৰী দেবেন টেৰণ, সন্ধিয়া ৬:৩০ নাম প্ৰসংগ আৰু নামতি শ্ৰী হৰি কৃষ্ণ লস্কৰৰ আয়োজন কৰিব।১৫ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা কাৰ্যসূচী অনুসৰি উষা কীৰ্তন, শৰাই অৰ্পণ, শ্ৰীমদ্ভাগৱত প্ৰদক্ষিণ আৰু পাঠ শুভাৰম্ভ, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন,বঢ়হমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জীতু গোস্বামী দ্বাৰা তোৰণ উন্মোচন, সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ অৱক্ষয় মূৰ্তি উন্মোচন,আকবৰ হুছেইনৰ দ্বাৰা দানকৃত জুবিন গাৰ্গৰ অৱক্ষয় মূৰ্তি জনপ্ৰিয় বাদ্য শিল্পী ৰাজা বৰুৱাৰ দ্বাৰা উন্মোচন কৰিব।
লগতে স্থানীয় নামতি দলৰ দিহানাম প্ৰদৰ্শন, চতুৰ্দশী মহাযজ্ঞ আৰম্ভ , ৰুক্মিণী হৰণ নাট, শকুনিৰ প্ৰতিশোধ,সূৰৰ সোপানে সোপাকে আদি কাৰ্যসূচীত আমন্ত্ৰিত অতিথি ক্ৰমে সাংবাদিক নজিৰ আহমেদ এনকেটিভি জাজৰী, বিজিত ভট্টাচাৰ্যী -ডিএফঅ- ডবকা, শ্বেতা শৰ্মা -বিডিঅ' কঠিয়াতলী, স্নেহা ভৰালী -ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া -ডবকা, বিভি ভাগৱতী-উপায়ুক্ত হোজাই। ইপিনে শেষৰ কাৰ্যসূচীত আমন্ত্ৰিত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুমাৰ ধীৰাজ,ৰূপাঙখী শৰ্মা উপস্থিত থাকিব ।