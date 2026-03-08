চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ধিঙৰ বাবেই সম্ভৱ নহ'ল মিত্ৰতা : অখিল গগৈৰ ঘোষণা

এটা সমষ্টিৰ বাবে ৰাইজৰ দল-কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাত লাগিল আউল। ধিং সমষ্টিৰ বাবেই দুয়োটা দলৰ মাজত সম্ভৱ নহ’ল মিত্ৰতা।

  • ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা ভংগ।
  • এই কথা ঘোষণা কৰিলে অখিল গগৈয়ে।
  • এটা সমষ্টিৰ বাবে ৰাইজৰ দল-কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাত লাগিল আউল।
  • ধিং সমষ্টিৰ বাবেই দুয়োটা দলৰ মাজত সম্ভৱ নহ’ল মিত্ৰতা।
  • কাজিৰঙাত সংবাদমেলযোগে জনালে অখিল গগৈয়ে। 
  • কংগ্ৰেছে একপক্ষীয়ভাৱে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি অভিযোগ অখিলৰ।
  • ১৩ খন আসন বিচাৰিছিল ৰাইজৰ দলে।
  • কংগ্ৰেছে মাত্ৰ চাৰিখনহে আসন দিব বিচাৰিছিল ৰাইজৰ দলক।
  • প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ দাম্ভিকতাৰ বাবে এনে হৈছে বুলি মন্তব্য অখিলৰ।
  • গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা অখিল গগৈৰ।
