কটনিয়ানৰ বিৰুদ্ধে কটনিয়ানক অপহৰনৰ অভিযোগঃ এজাহাৰ দাখিল...

SNBC হোষ্টেলৰ একাংশ ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে হোষ্টেলৰ কোঠাত সোমাই দেৱাশীষ বৰ্মন নামৰ ছাত্ৰজনক মাৰপিট কৰাৰ লগতে অশ্লীল ভিডিঅ’ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে...

author-image
চয়নিকা শইকীয়া
  • পুনৰ বিতৰ্কত কটন বিশ্ববিদ্যালয়
  • দেৱাশীষ বৰ্মন নামৰ ছাত্ৰজনক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ
  • SNBC হোষ্টেলৰ একাংশ ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ
  • হোষ্টেলৰ কোঠাত সোমাই মাৰপিট কৰিছিল কেইবাজনো ছাত্ৰই
  • অশ্লীল ভিডিঅ’ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰো অভিযোগ ছাত্ৰজনৰ
  • ঘটনা সন্দৰ্ভত পাণবজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল দেৱাশীষ বৰ্মনৰ
  • এজাহাৰত উল্লেখ SNBC হোষ্টেলৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰৰ নাম
  • অভিযুক্ত ছাত্ৰকেইজনক থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল
  • আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ আওকাণ কৰাত অভিযান চলায় SNBC হোষ্টেলত
  • আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে লাঠী, ষ্টাম্প, বেট, চিপৰাং জাতীয় সামগ্ৰী
  • হোষ্টেলৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰক দীৰ্ঘসময় সোধা-পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে
কটন বিশ্ববিদ্যালয়