চি আৰ পি এফ জোৱান পৰ্ণেশ্বৰ কোঁচৰ বিয়োগত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ সঞ্চালক প্ৰধান আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

ডিজিটেল ডেস্ক : ঝাৰখণ্ডত বুধবাৰে পুৱা নক্সাল বিৰোধী অভিযানত ছহিদবৰণ কৰে অসম তথা কোকৰাঝাৰৰ বীৰ জোৱান পৰ্ণেশ্বৰ কোঁচে। দেশ মাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ ছহিদবৰণ কৰা জোৱান তথা চি আৰ পি এফৰ চিটি/জিডি পৰ্নেশ্বৰ কোঁচৰ ঘৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ মাগুৰমাৰি গাঁৱত।

উল্লেখযোগ্য যে, আজি পুৱা প্ৰায় ৫-৩০ বজাত ঝাৰখণ্ডৰ বোকাৰো জিলাৰ গোমিয়া আৰক্ষী থানা এলেকাৰ বীৰহৰ্ডেৰা বনাঞ্চলত চি আৰ পি এফ আৰু মাওবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয়। বোকাৰো জ’নৰ আই জি ক্ৰান্তি কুমাৰ গাদিদেশীয়ে সংবাদ সংস্থা পি টি আইৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে "এই এনকাউণ্টাৰৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দুজন মাওবাদীক গুলীয়াই হত্যা কৰে। তাৰোপৰি তেওঁ জনোৱা অনুসৰি চি আৰ পি এফৰ কোব্ৰা বেটেলিয়নৰ এজন জোৱানো নিহত হয়।"

উক্ত অভিযানৰ সময়ছোৱাতে চি আৰ পি এফৰ জোৱান তথা অসম মাতৃৰ বীৰ সন্তান পৰ্ণেশ্বৰ কোঁচ নিহত হোৱা বুলি নিশ্চিত হয়। জোৱানগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বতৰা লাভ কৰি কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে শোক প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ ছহিদ পৰ্ণেশ্বৰ কোঁচৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল বৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে।

তেওঁ লগতে কয়- পৰ্ণেশ্বৰৰ দৰে জোৱানৰ মৃত্যুই দেশৰ পৰা নক্সালবাদ আঁতৰাবলৈ অংগীকাৰৱদ্ধ হ’ব। পৰ্ণেশ্বৰ কোঁচৰ মৃত্যুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰি তেওঁৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ।

CT/GD Praneswar Koch, of Vill - Magur Mari,

CT/GD Praneswar Koch, of Vill - Magur Mari,

Distt: KOKRAJHAR, ASSAM, posted to 209 CoBRA, CRPF attained martyrdom this morning in an Anti-Naxal Operation where two Naxals were also neutralised.