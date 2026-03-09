অসম আৰক্ষীৰ CIDৰ জালত ৫টা চাইবাৰ অপৰাধী

ডিজিটেল ডেস্কঃ চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে চলায় গৈছে অভিযান। সমান্তৰালভাৱে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত কামৰূপ জিলাৰ কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলাই আটক কৰে ৫ টা চাইবাৰ আপৰাধী। গ্রেপ্তাৰ হোৱা ধৃত অপৰাধীকেইটা হাজোৰা মইনুল হক, সৌৰামাৰীৰ মুন কলিতা, সৌৰামাৰীৰ কংকন কলিতা, বালিসত্রৰ হিৰকজ্যোতি কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে।
ইপিনে গ্রেপ্তাৰ হোৱা আনজন ধূহিৰ মোস্তাকিম আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই অপৰাধীকেইটাৰ পৰা বহু ভুৱা নথি, ছিম কাৰ্ড জব্দ কৰে। লগতে অন্য লোকৰ নথিৰে বহু মিউল একাউণ্ট খুলিছিল অপৰাধীকেইটাই।অভিযুক্তকেইটাই ভুৱা নথিৰে উলিয়াইছিল দুশৰো অধিক ছিমকাৰ্ড।