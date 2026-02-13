চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নাৰেংগীৰ ঔঘুলিত পথ দুৰ্ঘটনা

ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্রাপ্ত চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ চালকজন। নুনমাটি আৰক্ষীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসানলয়লৈ প্রেৰণ কৰে চালকজনক।

  • নিশা গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ ঔঘুলিত পথ দুৰ্ঘটনা।
  • নিয়ন্ত্রণ হেৰুৱাই বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ খুঁটাত খুন্দা এখন বাহনৰ।
