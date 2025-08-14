ৰে'ল বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে মুকলি কৰি দিলে ১০হাজাৰ কোটিৰো অধিক টকা...

ডিজিটেল ডেস্কঃচেন্নাইৰ ইন্টিগ্ৰেল ক’চ ফেক্টৰীত কিছুদিনৰ আগেয়ে হাইড্ৰজেন চালিত ৰে’লৰ সফল পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰাৰ পাছতে এইবাৰ যাত্ৰীৰ বাবে এনে ৰেল মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰেল বিভাগ। ইয়াৰ পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাথনিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে মুকলি কৰি দিছে ১৮,৫০০কোটি টকা।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা কেবিনেট কমিটীয়ে মঙলবাৰে অৰ্ধপৰিবাহী নিৰ্মাণ, মেট্ৰ’ ৰে’ল সম্প্ৰসাৰণ, ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ বাবে ১৮,৫০০ কোটি তকৈ অধিক মূল্যৰ বৃহৎ বিনিয়োগ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনায়। এই সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত আছে অৰ্ধপৰিবাহী ইউনিটৰ বাবে ৪,৬০০ কোটি, লক্ষ্ণৌ মেট্ৰ’ৰ বাবে ৫,৮০০ কোটি, আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বাবে ৮,১৪৬ কোটি টকা।
ৰে’লৱে, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ, আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে, “আজি অৰ্ধপৰিবাহীৰ মূল উদ্যোগ, জল শক্তিৰ জৰিয়তে স্বচ্ছ শক্তি বৃদ্ধি, আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্ণৌ মেট্ৰ’ ৰে’ল লাইন সামৰি তিনিটা অতি ডাঙৰ বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে।”
ভাৰত অৰ্ধপৰিবাহী অভিযান (আই এছ এম)ৰ অধীনত তিনিখন ৰাজ্যত চাৰিটা অৰ্ধপৰিবাহী প্ৰকল্পৰ অনুমোদন লাভ কৰি ইতিমধ্যে চলি থকা পূৰ্বতে ক্লিয়াৰ কৰা ছটা প্ৰকল্পৰ সৈতে সংযোজন ঘটিছে। নতুন অনুমোদনসমূহ ছিচিএছইম, কন্টিনেণ্টেল ডিভাইচ ইণ্ডিয়া (চিডিআইএল), থ্ৰীডি গ্লাছ ছলিউচনছ ইনক, আৰু এডভান্সড চিষ্টেম ইন পেকেজ (এএছআইপি) টেকন’লজিছলৈ যায়। SiCSem আৰু 3D Glass ওড়িশাত, চিডিআইএল পঞ্জাৱত, আৰু ASIP অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অৱস্থিত।এই আৰু চাৰিটা অনুমোদনৰ লগে লগে আই এছ এমৰ অধীনত মুঠ অনুমোদিত প্ৰকল্প এতিয়া ১০টা হৈছে, ছয়খন ৰাজ্যত সঞ্চিত বিনিয়োগ প্ৰায় ১.৬০ ট্ৰিলিয়ন ₹, এক চৰকাৰী বিবৃতি অনুসৰি।