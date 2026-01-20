New Update
- উত্তপ্ত কোকৰাঝাৰত বি এন এছ এছৰ ১৬৩ ধাৰা জাৰি জিলা প্ৰশাসনৰ।
- ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ এই ধাৰা অনুসৰি একেটা স্থানত চাৰিজনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ’ব নোৱাৰিব।
- শোভাযাত্ৰা, পদযাত্ৰা তথা অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতো জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা।
- অৱস্থান ধৰ্মঘটকে ধৰি অনুমতি অবিহনে মাইক আদি বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি।
- ইতিমধ্যে জিলাখনত কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা।
- জিলাখনৰ কাৰিগাঁৱত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শূন্যলৈ গুলী, কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।
- সামান্তৰালভাৱে ৰেপিড একচন ফ’ৰ্চৰ দুটা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে ।
- লগতে সেনাৰ ফ্লেগমাৰ্চৰ খবৰ পোৱা গৈছে।
- পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটিছে জিলাখনত।
- পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই