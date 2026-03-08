থেদঙত বিজেপিৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী

ডিজিটেল সংবাদ, হাওৰাঘাট : কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পাৰখোৱাৰ পৰা প্ৰায় ১৬ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এক ভিতৰুৱা দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ১৭ নং চচেং ধেন্টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত থেদং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত দেওবাৰে এক বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচীৰ ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । উক্ত সভাত কংগ্ৰেছ, এ এচ ডি চি আৰু এ পি এইচ এচ এল চি' ৰ কেইবা শতাধিক সদস্যই বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে ।
সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ড° তুলিৰাম ৰংহাং উপস্থিত থাকে। একেদৰে হাওৰাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দৰছিং ৰংহাং, কাৰ্যবাহী সদস্যদ্বয় ৰিতেশ ইংহি আৰু কাছে ৰংপিপী , পূব কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ বিজেপি দলৰ সম্পাদক ৰুলেণ্ড কিলিং আদি উপস্থিত থাকে ।