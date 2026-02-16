ৰাজীৱ ভৱনে আৰৱীয় সংস্কৃতিক লালন-পালন কৰেঃ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ "প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱন আৰু বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনৰ মাজত সাংস্কৃতিক পার্থক্য স্পষ্টৰূপত পৰিলক্ষিত হয়। গুৰু দুজনাৰ তিথি, দেৱালী, ফাল্গু উৎসব, বিহু তথা বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে উদযাপন কৰা আধ্যাত্মিক কার্যক্রম বাজপেয়ী ভৱনত পালন কৰি অসমৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিক সদায় জীপাল কৰি বখাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাই অগ্রণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজীৱ ভৱনত ৰমজান মাহত ইফতাৰ পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰাৰ বাহিৰে কংগ্রেছী সকলে আন কোনো সনাতনী উৎসর-পার্বন আয়োজন কৰা আজিলৈ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এক কথাত ক'বলৈ হ'লে কংগ্রেছ দলে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ সত্বাৰ ওচৰত আত্মসমর্পন কৰি তোষামোদৰ ৰাজনীতি কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় জনতা পার্টিয়ে ভাষা-সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা তথা পূৰাতন সমাজ ব্যৱস্থাৰ সৱলীকৰণৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভূত্বক স্থাপিত কৰাৰ বাবে ৰাজনীতি কৰে”- এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্র ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ।
দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত আয়োজিত সংবাদমেলত এনেদৰে মত পোষণ কৰি শর্মাই লগতে কয়-"অসমত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ২০২৬ চনৰ মে' মাহৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যত উচ্ছেদ অভিযান আৰু তীব্ৰতৰ হৈ পৰিব। উল্লেখযোগ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অসমে ইতিমধ্যে ১,২৫,৩২৬ বিঘা বনভূমিকে ধৰি মুঠ ১.৬০ লাখ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিছে। তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত এতিয়াও বেদখল হৈ থকা অতিৰিক্ত ৫ লাখ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পার্টি সংকল্পবদ্ধ।”
উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ সংবাদমেলত দলৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট প্রিয়ংকা তামুলীও উপস্থিত আছিল। ৰাজীৱ ভৱনত ইফতাৰ পতা কংগ্ৰেছে গড় হত্যাৰ লগত জড়িত থকা বুলি অভিহিত চৰ্দাৰজনক সত্ৰনগৰী মাজুলীলৈ প্ৰেৰণ কৰি আৰম্ভ কৰা মিত্ৰণৰ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনৰ ৰাজনীতিক প্রতিহত কৰিবলৈ ভাৰতীয় জনতা পার্টিৰ ৬৫ লাখতকৈও অধিক কার্যকর্তা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে বুলি শ্রীশর্মাই মত পোষণ কৰে।
ভাৰতীয় জনতা পার্টিয়ে সমগ্র ৰাজ্যখনত এটা শক্তিশালী সাংগঠনিক ভেটি গঢ়ি তুলিছে। ইতিমধ্যে দলৰ শীৰ্ষতম নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন, মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বুথ সভাপতিলৈকে দলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা নিৰ্বাচনৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। যিকোনো প্ৰকাৰে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা মিঞা ৰাজনীতিক সমাপ্ত কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত উটোৱাই দি বাংলাদেশ-পাকিস্তানলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ সংকল্পৰে ভাৰতীয় জনতা পার্টি অনাগত বিধানসভা নির্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে।
অসমৰ জনসাধাৰণে মিএগ সত্বাক ৰাজনৈতিকভাৱে পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা সংকল্পৰ সৈতে নিজকে একাত্ম কৰি ভাৰতীয় জনতা পার্টি এতিয়া ৰাইজৰ লগত একত্ৰিত হৈ ৰাজ্যৰ বুথে বুথে জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে নিজকে উচর্গা কৰিছে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ মতে ১৭ বাৰ মোগলক পৰাজিত কৰাৰ দৰে আকৌ এবাৰ মিঞা সত্বাক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ জনসাধাৰণ সাজু হৈছে। কিয়নো বর্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনীতি স্পষ্টভাৱে দুটা মেৰুত বিভাজিত হৈ পৰিছে।
কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ৩৫ শতাংশ এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ আগ্রাসী ৰাজনীতি চলাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত ৬৫ শতাংশ থলুৱা খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ একত্ৰিত শক্তি বিজেপিৰ পতাকাৰ তলত সমবেত হৈ অচিনাকি মানুহক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা খেদিবৰ বাবে সাজু হৈছে বুলি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাই মত পোষণ কৰে।