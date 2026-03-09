চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বিধান সভা নিৰ্বাচনঃ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব কেতিয়া?

ডিজিটেল ডেস্কঃ  নিৰ্বাচনৰ বতৰত ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত এতিয়া সাম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীকেন্দ্ৰিক তালিকা প্ৰস্তুতৰ কুছকাৱাজ চলি আছে। কংগ্ৰেছে প্ৰথমখন ৪২জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত ৰাইজৰ দলেও ১১টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল। 

প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ভিতৰত অগপ আৰু বিজেপিয়ে এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই। অৱশ্যে সাম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা সামাজিক মাধ্যমৰ যোগে প্ৰচাৰ হৈছে যদিও সেই তালিকাবোৰৰ কোনো ভিত্তি নাই।

বিজেপিৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত যোগাযোগ কৰাত অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলক সূত্ৰটোৱে জানিবলৈ দিয়া মতে, অহা ১৩, ১৪ আৰু ১৫মাৰ্চত দলটোৰ ভগ্নী সংগঠনৰ সমূহৰ নেতৃত্বৰ সৈতে ৰাজ্যিক নেতৃত্ব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ’ব।

তাৰ পাছতহে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ অনুমোদন সাপেক্ষে দলটোৱে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰি ২০মাৰ্চৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। একেদিনাই প্ৰায়বোৰ সমষ্টিৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও সদৰি কৰে সূত্ৰটোৱে। 

অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বেই দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।

