ম'হৰ দৈ-কোমল চাউলৰ জুতি ল'লে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা তুংগত উঠিছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নকৰিলে ৰাজ্যলৈ আগমণ ঘটিছে ইজনৰ পাছত সিজন হাইপ্ৰ’ফাইল নেতাৰ।১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন উপস্থিত হৈ পৃষ্ঠপ্ৰমুখৰ সন্মিলনত অংশ লৈছিল।
উল্লেখ্য যে, আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ বাৰেকুৰিৰ বৰগাঁৱত অৱস্থিত বৰনামঘৰত ভকতবৃন্দ আৰু আই-মাতৃসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ৷ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি ভকতবৃন্দৰ সৈতে কিছু বাৰ্তালাপ কৰি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ পাছতে ম'হৰ দৈ ৰ সৈতে কোমল চাউলৰ জুতি ল'লে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। ইপিনে কোমল চাউলৰ সোৱাদ লৈ অভিভূত হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰে ।
তাৰ পাছতে মাকুমৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বড্ৰীনাথ ডুবেৰ বাসগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰৱেশ কৰি গুইজানত অৱস্থিত মটক ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ মৈদামত আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । কেউটা কাৰ্যসূচীতেই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনক দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে ফুলাম গামোছা, চেলেং, খিলাং চাহ পাতৰ টোপোলা, ফুলৰ থোপা, শৰাইৰে আদৰণি জনায়।
আনফালে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক সংগ দিয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী বিমল বড়া, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, উপ সভাপতি পুলক গোঁহাই, মুখপাত্ৰ ত্ৰিদিৱ মৰাণ, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি কুশকান্ত বড়া, মৰাণ স্বায়ত্ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য অৰুণজ্যোতি মৰাণ, তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ কাজল গোঁহাই, তিনিচুকীয়া জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ভাদেশ্বৰ মৰাণকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও দলীয় নেতা-কৰ্মীয়ে । লগতে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিয়ে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। তেওঁ পোষ্টতোত উল্লেখ কৰে যে- কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লক্ষ্মীনগৰস্থিত বাসভৱনত থলুৱা অসমীয়া লঘূ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰা বুলি।