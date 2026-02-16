চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ভূপেন বৰাৰ ঘৰলৈ দৌৰিছে সকলো! গৌৰৱ -অখিলৰ সৈতে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক...

ডিজিটেল ডেস্কঃ সোমবাৰে পুৱা ৮বজাত কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে ভূপেন বৰাৰ ঘৰলৈ সোঁত বৈছে কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীৰ। ঘোৰামৰাস্থিত বৰাৰ বাসভৱনত উপস্থিত গৈছেগৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, বিধায়ক অখিল গগৈ, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ,  মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নেতা।

ভূপেন বৰাৰ সৈতে ৰূদ্ধধাৰ বৈঠকত মিলিত হয় এই আটাইকেইগৰাকী নেতা। এই আলোচনা কালত বৰাক পদত্যাগ পত্ৰ উঠাই ল'বলৈ আহ্বান জনায় সকলোৱে। অৱশ্যে এই আলোচনা চক্ৰত বৰাই কোনো আশ্বাস নিদিলে দলীয় নেতৃত্বক। কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডৰ সিদ্ধান্তলৈ অপেক্ষা কৰি থকাৰ কথা জনায় ভূপেন বৰাই।

আনহাতে সংবাদমাধ্যমৰ আগত ভূপেন বৰাই কয় যে, কংগ্ৰেছত মই ৩২বছৰ সময় দিলো। এনেই মই এই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। মোৰ সিদ্ধান্তৰ আঁৰৰ কাৰন সময়ত আপোনালোকক জনাম। দল কেনেকৈ চলিছে সকলোৱে দেখি আছে। সময়ত সকলোৱে ইয়াৰ উত্তৰ পাব।

ইফালে মীৰা বৰঠাকুৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে, দলৰ লাখ লাখ কৰ্মীৰ মুখলৈ চাই ভূপেন বৰাই এনে সিদ্ধান্ত নলয় বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াইও ভূপেন বৰাৰ অসন্তুষ্টি দূৰ কৰাৰ বাবে দলে কাম কৰিব লাগিব বুলি মত ব্যক্ত কৰে। 

