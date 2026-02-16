চাবস্ক্ৰাইব কৰক

এতিয়ালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাইঃ ভূপেন বৰা

আজি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই।

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছতেই ভূপেন বৰাক দলত ৰাখিবলৈ শেষ চেষ্টা কংগ্ৰেছৰ। ভূপেন বৰাৰ  বাসগৃহত ৰুদ্ধধাৰ বৈঠক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। এই ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পাছতে সংবাদমেল সম্বোধৰ কৰে জিতেন্দ্ৰ সিং,গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাই।

উল্লেখ্য যে, সংবাদমেল সম্বোধৰ কৰি ভূপেন বৰাই কয় যে- এতিয়ালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই। কিছু সময় বিচাৰিছো। পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতি আজি নিশা বা কাইলৈ পুৱা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জনাম। লগতে কয় যে- স্ৱাভিমান-আত্মসন্মানক লৈ কেতিয়াও আপোচ কৰা নাই। দলীয় মঞ্চত গুৰুত্বহীন হৈ পৰিছিলোঁ সেইবাবে মই পদত্যাগ পত্ৰ দিছিলোঁ। 

