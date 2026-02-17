যাবগৈ ভূপেন বৰা! বুকু ডাঠ কৰি ল'লে কংগ্ৰেছ এৰাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত...

ডিজিটেল ডেস্কঃ কংগ্ৰেছৰ হাইকামাণ্ডৰ ওচৰত দাখিল কৰা পদত্যাগ পত্ৰক লৈ পুনৰ বিবেচনা নকৰে ভূপেন বৰাই। মঙলবাৰে পুৱাই নিজৰ স্থিতি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে। তেওঁ মুকলিকৈ এই পদত্যাগৰ সিদ্ধান্তত কোনো বিবেচনা নকৰো বুলি সদৰি কৰে।
যিমানেই সময় বাগৰিছে, সিমানেই ভূুপেন বৰাৰ মুখেৰে নিগৰিত হৈছে কংগ্ৰেছবিৰোধী কথা-বতৰা। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ থকা সময়ত তেওঁ সন্মুখীন হোৱা মানসিক হাৰাশাস্তিৰ কথা মুকলিকৈ কলে সংবাদমাধ্যমৰ আগত। কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত ভূপেন বৰাই কি কি লিখিছে, তাৰ সন্দৰ্ভতো কিছু কথা ব্যক্ত কৰিলে মঙল বাৰে।
তেওঁ কয় যে, মই হাইকামাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত APCC(R)ত নাথাকো বুলি লিখিছো। এই R শব্দটোৰ অৰ্থ কংগ্ৰেছত থকা সকলোৱে জানে আৰু হাইকামাণ্ডেও ইয়াৰ অৰ্থ বুজিব বুলি মই বিশ্বাস কৰো। দলত থকা কালত মোৰ কথাই গুৰুত্ব নাছিল। টিভিৰ সন্মুখত মোক জ্যেষ্ঠ নেতা বুলি কয়, কিন্তু বাস্তৱত ইয়াৰ কোনো মূল্য নাই।
কংগ্ৰেছত দিনক দিনে কিদৰে এলাগী হৈছিল সেই সকলো কথা এটা এটাকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজহুৱা কৰিছে ভূপেন বৰাই। তেওঁ কয় যে, কংগ্ৰেছে মোক কৰা বঞ্চনাৰ বাবেই মিত্ৰদলৰ এগৰাকী নেতাই ক'ব পাৰে যে হু ইজ ভূপেন বৰা। কংগ্ৰেছৰ বাবে মই কৰা নাই কি? কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত বহু অন্তঃকন্দল চলি আছে। এনেকৈ হ'লে কংগ্ৰেছে শক্তিশালী যুঁজ কৰিব নোৱাৰে। এই কথা সময় থাকোতেই অনুধাৱন কৰা উচিত। মই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ দুঃসাহস কৰিছোঁ।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, মঙলবাৰে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত বহিব ভূপেন বৰা। ইয়াৰ পিছতেই হয়তো ভূপেন বৰাৰ ৰাজনৈতিক ঠিকনা হ'ব বিজেপি। কিয়নো ইতিমধ্যে ভূূপেন বৰাৰ কথা-বতৰাত প্ৰকাশ পাইছে যে, বিজেপিয়েই তেওঁৰ বাবে হ'ব পৰৱৰ্তী ঠিকনা। এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে ভূপেন বৰাৰ পৰৱৰ্তী ৰাজনৈতিক ঠিকনাৰ সন্দৰ্ভত কৰা আনুষ্ঠানিক ঘোষণালৈ।