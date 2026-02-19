নাই আৰু একো চিন! আজিহে কংগ্ৰেছৰ পৰা একেবাৰে গ'লগৈ ভূপেন বৰা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ মাজত মাথো দুটা দিন। অহা ২২ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিব ভূপেন বৰাই। ৩২বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ ভিন্ন পদবীত কাম কৰা বৰাৰ ফটো গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা লৈকে জ্বিলিকি আছিল। দলত্যাগ কৰাৰ পাছতো আন শীৰ্ষ নেতাসকলৰ সৈতে ভূপেন বৰাৰ ফটো ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখতে জ্বিলিকি থকাক লৈ একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে অভিযোগ দিছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক।
অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ভূপেন বৰাৰ ফটো ঢাকি দিলে ৰাজীৱ ভৱনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে। প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰাজীৱ ভৱনলৈ অহাৰ আগে আগে এই কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। ৰাজীৱ ভৱনত থকা ভূপেন বৰাৰ সকলো ফটো আঁতৰাই ইতিমধ্যে আঁতৰাই দিয়া হৈছে।
যোৱা বুধবাৰে ভূপেন বৰাৰ ফটো ৰাজীৱ ভৱনত জ্বিলিকি থকাক লৈ সাংবাদিকৰ সন্মুখতে অস্বস্তিত পৰিছিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। কেমেৰাৰ সন্মুখতে দলীয় কৰ্মীক বৰাৰ ফটোখন ঢাকি দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ভাগতে ৰাজীৱ ভৱনত থকা ভূপেন বৰাৰ সকলো ফটো আঁতৰাই দিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু ৰাজীৱ ভৱনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে।