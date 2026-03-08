চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰ'দঘাই বেবেজীয়াৰ নাট মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ, বেবেজীয়া: নাট্যশিল্পী শুক্রাচার্য ৰাভাই অসমত জন্ম দি থৈ যোৱা ব্যতিক্রমী আৰু বিশ্ব বিৰল নাট্যধাৰাৰ অনুকৰণত নগাঁও জিলাৰ বেবেজীয়াৰ মুকলি পথাৰৰ প্রাকৃতিক পৰিবেশত যান্ত্রিক শব্দ আৰু পোহৰবিহীনভাৱে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত সপ্তম বার্ষিক ৰ'দঘাই বেবেজীয়াৰ নাট মহোৎসৱৰ আজি সন্ধিয়া সফল সামৰণি পৰে। 

নাট্যপ্রেমী দর্শক ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰিৰ মাজেৰে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ৰ'দঘাই বেবেজীয়াৰ মঞ্চত দেওবাৰে অৰিহণা নাট্যগোষ্ঠীৰ নগাঁৱৰ নিবেদন' বন ফুল বকুল', তেজপুৰ বান থিয়েটাৰৰ নিবেদন 'টেটোন তামুলী' আৰু নগাঁৱৰ নাট্যগোষ্ঠী নিবেদন   "পানী মেটেকা'  নাট মঞ্চায়ন কৰা হয়।   

আনহাতে,  শনিবাৰে নগাঁৱৰ চন্দ্ৰজ্যোতি সংঘৰ 'ৰং বেৰং' , জ্যোতি ৰঙ্গমঞ্চ নগাঁৱৰ নিবেদন 'অগ্ৰাহ্য ', ঐকান্তিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ নিবেদন 'কোন পথৰ পথিক'  নাট কেইখন মঞ্চায়ন হয়৷ 
আজি সামৰণিৰ দিনা নাট্যশিল্পী-অভিনেতা দীপ বৰাই আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটিত তেজপুৰ বাণ থিয়েটাৰৰ সভাপতি বংকিম শৰ্মা, সম্পাদক পংকজ বৰুৱা, ভূপেন শৰ্মা, ভবানন্দ দাস, নাট্যকাৰ দীপক বৰা, দুলাল বৰা,  কবি কুমাৰ বিভূতি, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক মোহিনী মোহন বৰা, অনাতাঁৰ শিল্পী গম্ভীৰ নাথ,  বৰক'লা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ প্ৰতাপ সিং,  বেবেজীয়া ভোগেশ্বৰ হাজৰিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ৰঞ্জন হাজৰিকা, সমবায় বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপ পঞ্জীয়ক বকুল বৰা, নাট-পৰিচালক দিলীপ লস্কৰ, অভিনেতা নেত্ৰকমল বৰা, ধন ভৰালী,  সাংস্কৃতিক সংগঠক-লেখক প্ৰাঞ্জল মহন্ত, ৰ’দঘাই বেবেজীয়াৰ সভাপতি প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী,  সম্পাদক ৰঞ্জিত শৰ্মা, মহেশ্বৰ হাজৰিকা, জিতু বৰা, বিতুল কাকতি, শিক্ষক অৰুণ বৰা, বিচিত্র নাৰায়ণ কাকতি, ফণীন্দ্ৰ শৰ্মা,  হিমাক্ষী বৰাকে ধৰি সহস্রাধিক নাট্যপ্রেমী ৰাইজে সন্ধিয়ালৈকে নাট উপভোগ কৰে। 

উল্লেখ্য যে, প্লাষ্টিকবর্জিত সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পৰিবেশত ইকৰা-নলখাগৰি আৰু বাঁহেৰে তথা মাটি-ভেটিৰে তৈয়াৰী মুকলি মঞ্চত নাটক উপভোগ কৰিবলৈ বেবেজীয়াৰ ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় ২০০ মিটাৰ দাঁতিত অৱস্থিত ৰ'দঘাই বেবেজীয়াৰ নাট মহোৎসৱস্থলীলৈ অগণন নাট্যপ্রেমী দর্শকৰ সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হয়। 

লগতে ৰ'দঘাই বেবেজীয়াৰ তৰফৰ পৰা অঞ্চলটোৰ শতাধিক বিশিষ্ট শিল্পী-সমাজকর্মীক স্বীকৃতিপত্র প্ৰদান কৰাৰ অন্তত ৰ'দঘাই বেবেজীয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অভিনেতা দীপ  বৰা,  ৰ'দঘাই বেবেজীয়াৰ সভাপতি প্রদ্যুম্ন গোস্বামী আৰু সম্পাদক ৰঞ্জিত শর্মাই সকলোৰে প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে।

নগাঁও