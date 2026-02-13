সোণাইপাৰ গৌৰীনাথ মন্দিৰত ৬১ সংখ্যক মহা শিৱৰাত্রি-মহা ৰুদ্ৰ যজ্ঞৰ আয়োজন

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱাঃ নগাঁও জিলাৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পুৰাণ প্ৰসিদ্ধ সোণাইপাৰ গৌৰীনাথ মন্দিৰ বিগত বৰ্ষ সমূহৰ দৰে এইবাৰো ৬১ সংখ্যক মহা শিৱৰাত্রি আৰু মহা ৰুদ্ৰ যজ্ঞভাগ ৩ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ১৫,১৬,১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম দিনা পুৱা ৮ বজাত ধৰ্ম ধ্বজা উত্তোলন , ৯ বজাত শ্যামকলীয়া আইসকলৰ দ্বাৰা পুৱা নাম পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে দুপৰীয়া ১২ বজাত নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত কৰিব।
বিয়লি ২ বজাৰ পৰা দিহা নাম পৰিৱেশন কৰিব জনপ্ৰিয় শিল্পী হিমা বায়নৰ নামতি দলে। বিয়লি ৫ বজাত নাম পৰিৱেশন কৰিব গান্ধাৰ শিল্পী সমাজে। সন্ধ্যা ৭ বজাৰ পৰা চাৰি প্ৰহৰ পূজা সম্পন্ন হ'ব। ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী দ্বিতীয় দিনা পুৱা ৮ বজাত যজ্ঞ ধ্বজা উত্তোলন। ৯ বজাৰ পৰা মহা ৰুদ্ৰ যজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব।
উল্লেখযোগ্য যে, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে পূৰ্বৰ বছৰৰ দৰে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নহয় বুলি জনাইছে সোনাইপাৰ গৌৰীনাথ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে। আনহাতে বটদ্ৰৱাৰ শান্তিজানৰ পাৰৰ হৰিহৰ মন্দিৰ, ডুমডুমীয়া শিৱ মন্দিৰ, জাজৰি শিৱ মন্দিৰ, ৰাইডঙীয়া গৰৈমাৰী শিৱ মন্দিৰ, ভোমোৰাগুৰি সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰটো অহা ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা নাম প্ৰসঙ্গ, পূজা অৰ্চনাৰ মাজেৰে শিৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে।