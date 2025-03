৭ মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিৰ ফলাফল

ডিজিটেল ডেস্ক : অৱশেষত ধাৰ্য কৰা হৈছে অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ দিন। এই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ অন্তৰ্গত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ ফলাফল অহা ৭ মাৰ্চ, ২০২৫ত ঘোষণা কৰা হ’ব। দেওবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা ৰাজহুৱা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।

উক্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে চৰকাৰী ৱেবছাইটত ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইয়াৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰিছে।

The wait is over; Result Dates of



ADRE Gr III & Gr IV

7 March



Assam Police SI

March 6



Assam Police Constable

March 12



Assam Police Driver

March 4



Assam Police Commando Bn. Constable

March 27



Good luck to all candidates for the next phase.