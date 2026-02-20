অনিল আম্বানীলৈ ই ডিৰ চমন : ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত হ’ব লাগিব হাজিৰ

ডিজিটেল ডেস্ক : ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত জেৰাৰ বাবে ই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’ব লাগিব অনিল আম্বানী । ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ অনিল আম্বানীয়ে এই সপ্তাহত জবানবন্দী দিয়াৰ পৰা বিৰত থকাৰ পিছত এইবাৰ নতুনকৈ চমন জাৰি কৰিছে ই ডিয়ে ।
তেওঁৰ পত্নী তথা পূৰ্বৰ অভিনেত্ৰী টিনা আম্বানীয়েও ইয়াৰ পূৰ্বে দুবাৰকৈ স্থগিতাদেশ বিচাৰিছিল। তেওঁ ১০ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত ই ডিৰ সন্মুখত তেওঁ হাজিৰ হোৱা নাই বুলি এক সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে ।
ই ডিৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ই ডিয়ে দুয়োকে ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন (পি এম এল এ)ৰ অধীনত নিজৰ পৃথক বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ চমন জাৰি কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ আগষ্টত এবাৰ ই ডিৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈছিল অনিল আম্বানী ।
এক সূত্ৰই সদৰী কৰা মতে নিউয়ৰ্কৰ মানহাটানত বিলাসী কনডোমিনিয়াম ক্ৰয়ৰ সৈতে জড়িত ধন সৰবৰাহৰ সন্দৰ্ভত টিনা আম্বানীক জেৰাৰ বাবে চমন জাৰি কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ ই ডিয়ে এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰ কম (ৰিলায়েন্স কমিউনিকেচন)ৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পুনীত গাৰ্গক ।
ই ডিয়ে পূৰ্বে এক বিবৃতিত দাবী কৰিছিল যে ২০২৩ চনত আৰ কমৰ কৰ্প'ৰেট ইনছলভেন্সী ৰিজ’লিউচন প্ৰচেছ (চি আই আৰ পি)ৰ সময়ত গাৰ্গে নিউয়ৰ্কৰ এই সম্পত্তি 'প্ৰৱঞ্চনামূলকভাৱে' বিক্ৰী কৰিছিল । ২০২৫ চনত আৰ চি অ’ এমে এই 'প্ৰৱঞ্চনামূলক' বিক্ৰীৰ বিষয়ে ষ্টক এক্সচেঞ্জক অৱগত কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ই ডিয়ে দাবী কৰিছিল যে, ‘পাকিস্তান নিয়ন্ত্ৰিত ডুবাই ভিত্তিক কোম্পানী এটাৰ সৈতে ভুৱা বিনিয়োগ ব্যৱস্থাৰ আঁৰত আমেৰিকাৰ পৰা ৮৩ লাখ মাৰ্কিন ডলাৰ (২০২৩ চনত প্ৰায় ৬৯.৫৫ কোটি টকা) বিক্ৰীৰ ধন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । এই ধন ৰিজ’লিউচন প্ৰফেচনেল (আৰ পি)ৰ অজ্ঞাতে বা সন্মতি অবিহনে প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
শেহতীয়াকৈ সংস্থাটোৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত অনিল ধীৰুভাই আম্বানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে সংযুক্ত বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগৰ একাধিক গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছ আই টি) গঠন কৰিছে । তদন্তৰ অংশ হিচাপে ১২ হাজাৰ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সংলগ্ন কৰি ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে ই চি আই আৰ (এনফ'ৰ্চমেণ্ট কেছ ইনফৰ্মেচন ৰিপ'ৰ্ট) নামৰ তিনিটা অভিযোগ দাখিল কৰিছে ।