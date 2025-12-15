চাবস্ক্ৰাইব কৰক

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন প্ৰভাৰী আৰু সহ-প্ৰভাৰী নিযুক্তি

author-image
চয়নিকা শইকীয়া
1

ডিজিটেল ডেস্কঃ  অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আজি নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই এই নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন প্ৰভাৰী আৰু সহ-প্ৰভাৰী নিযুক্তি দিছে।

ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি,সাংসদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডাক নিৰ্বাচন প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদানৰ লগতে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা, বিধায়ক সুনীল কুমাৰ শৰ্মা আৰু প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দৰ্শনা বেন জাৰ্দোশক নিৰ্বাচন সহ-প্ৰভাৰীৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয়।

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অৰুণ সিঙে স্বাক্ষৰ কৰা পত্ৰখনত জনোৱা অনুসৰি, এই নিযুক্তি তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি বৈজয়ন্ত পাণ্ডাৰ নেতৃত্বত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সুনীল কুমাৰ শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দৰ্শনা বেন জাৰ্দোশে অসমৰ নিৰ্বাচনী যুঁজৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিব।

বিজেপি অসম বিজেপি জেপি নাড্ডা