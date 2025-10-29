ডিজিটেল সংবাদ, হাটশিঙিমাৰী : হাটশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা। অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পূন্ন হয় হাটশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহনৰ লগতে ফলাফল ঘোষণা। মঙলবাৰৰ পুৱা ৮-০০ বজাৰ পৰা দুপুৰীয়া ১-০০ বজালৈকে চলিছিল ভোটগ্ৰহন পৰ্ব ।
দুপুৰীয়া ২ বজাৰ পৰা আৰাম্ভ হয় ভোট গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া। সন্ধিয়া ৬-৩০ বজাত ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাত আনুষ্ঠানিকভাৱে জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম ঘোষণ কৰে হাটশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ড° স্বাহেৰ আলীয়ে।
জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীসকল ক্ৰমে-
- সভাপতি পদত আল মামুন মণ্ডল
- সাধাৰণ সম্পাদক পদত মমিন মুস্তাকিন
- সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পদত ছামচূল আলম
- আলোচনী সম্পাদক মিজানুৰ ৰহমান
- বহিঃ খেল সম্পাদক মুশাৰফ হুছেইন
- আন্তঃ খেল সম্পাদক শ্বৰিফুল ইছলাম
- সমাজসেৱা সম্পাদক পদত মোহাম্মদ ছোৱেল বাবু
- তৰ্ক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদত মোহাম্মদ মিনু মিঞা
- সংগীত আৰু নাট পদত শাজিব আনছাৰী
- ছাত্ৰ জিৰণি কোঠা পদত ৰাহুল বাবু
- ছাত্ৰী জিৰণি কোঠা পদত ছেলিমা খাতুন।
উল্লেখ্য যে অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল আজিৰ ছাত্ৰ একতা ।