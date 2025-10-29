চাবস্ক্ৰাইব কৰক

হাটশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা

ডিজিটেল সংবাদ, হাটশিঙিমাৰী : হাটশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা। অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পূন্ন হয় হাটশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহনৰ লগতে ফলাফল ঘোষণা। মঙলবাৰৰ পুৱা ৮-০০ বজাৰ পৰা দুপুৰীয়া ১-০০ বজালৈকে চলিছিল ভোটগ্ৰহন পৰ্ব ।

দুপুৰীয়া ২ বজাৰ পৰা আৰাম্ভ হয় ভোট গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া। সন্ধিয়া ৬-৩০ বজাত ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাত আনুষ্ঠানিকভাৱে জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম ঘোষণ কৰে হাটশিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ড° স্বাহেৰ আলীয়ে।

জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীসকল ক্ৰমে- 

  • সভাপতি পদত আল মামুন মণ্ডল 
  • সাধাৰণ সম্পাদক পদত মমিন  মুস্তাকিন
  • সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পদত ছামচূল আলম
  • আলোচনী সম্পাদক মিজানুৰ ৰহমান
  • বহিঃ খেল সম্পাদক মুশাৰফ হুছেইন 
  • আন্তঃ খেল সম্পাদক শ্বৰিফুল ইছলাম 
  • সমাজসেৱা সম্পাদক পদত মোহাম্মদ ছোৱেল বাবু 
  • তৰ্ক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদত মোহাম্মদ মিনু মিঞা 
  • সংগীত আৰু নাট পদত শাজিব আনছাৰী
  • ছাত্ৰ জিৰণি কোঠা পদত ৰাহুল বাবু
  • ছাত্ৰী জিৰণি কোঠা পদত ছেলিমা খাতুন।

উল্লেখ্য যে অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল আজিৰ ছাত্ৰ একতা ।

হাটশিঙিমাৰী