জুবিন মৃত্যুৰ গোচৰঃ অমৃতপ্ৰভা মহন্তই ল’লে নিজাববীয়া অধিবক্তা

ডিজিটেল সংবাদ,গুৱাহাটীঃ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰত আজিৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ মাজতে গোচৰটোৰ অন্যতম অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্তই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।
জানিব পৰা মতে, অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্তই নিজৰ পক্ষ আদালতত দাঙি ধৰিবলৈ এজন নিজাববীয়া অধিবক্তা নিয়োগ কৰিছে। অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ হৈ আদালতত উকালতি কৰিব জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গ্ৰেব্ৰিয়েল চাহুৱে। যিহেতু গোচৰটোত হত্যাৰ দৰে গুৰুতৰ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, সেয়েহে নিজৰ পক্ষ অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ অমৃতপ্ৰভা মহন্তই এইদৰে পৃথক অধিবক্তা নিয়োগ কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে।
উল্লেখ্য যে, আজিৰ শুনানিত বাক্সা আৰু হাফলং উপ-কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা এই অভিযুক্তসকলক ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। আন ৬ অভিযুক্ত ক্ৰমে শ্যামকানু মহন্ত,সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা,সন্দীপন গাৰ্গ,শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু জুবিনৰ দুই দেহৰক্ষীৰ হৈ ওকালতি কৰিব অধিৱক্তা ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে।