জোনাইত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ অভিৱৰ্তনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ অভিৱৰ্তনখন অহা ২১ আৰু ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ বেৰাচাপৰিত অনুষ্ঠিত হ’ব

ডিজিটেল সংবাদ, জোনাই : অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ অভিৱৰ্তনখন অহা ২১ আৰু ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ বেৰাচাপৰিত অনুষ্ঠিত হ’ব। ধেমাজি জিলা সমিতিৰ আতিথ্যত আৰু জোনাই আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত পৰিষদৰ মূল দাবী অসমত পূৰ্ণ স্বায়ত্ত শাসন, দ্বি-নাগৰিকত্ব আৰু আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন ব্যৱস্থাক ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে এই অভিৱৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হৈছে।

এই কথা সদৰী কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ সভাপতি ভাস্কৰ বুঢ়াগোহাঁই আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জন বৰাই। লগতে জোনাই আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি খগেন ডেকা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হেম সোণোৱালেও কেতবোৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে।

এই অভিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে সদস্যসকলৰ সাংগঠনিক আৰু প্ৰচাৰ কাৰ্যৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে বিশেষ কাৰিকৰী পাঠদান তথা কৌশলগত দিশৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যাৱলী ৰূপায়ন সন্দৰ্ভত সবিশেষ আলোচনা হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। ২১ ফেব্ৰুৱাৰী শনিবাৰে পুৱা ১০ বজাত পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব প্ৰচাৰ উপ-সমিতিৰ সভাপতি জিতুল ৰাজখোৱাই।

ইয়াৰ পিছতে ছহিদ তৰ্পণ আৰু স্মৃতি তৰ্পণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব। দিনৰ ১০:৪৫ বজাত প্ৰচাৰ কৰ্মশালাৰ উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি পলাশ চাংমাইয়ে। প্ৰথম দিনাৰ বিভিন্ন সত্ৰত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিজন বায়ন, উপদেষ্টাপুলক বৰা, কমল ভড়ালী ,ভবেশ কাকতি আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰয়েল পেগু ।

প্ৰচাৰ অভিৱৰ্তন অন্তিম তথা শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ ২২ ফেব্ৰুৱাৰী দেওবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা তৃতীয় সত্ৰৰ কৰ্মশালা আৰম্ভ হ’ব। য’ত মুখ্য উপদেষ্টা ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জিতুমণি নেওগৰ লগতে মূৰ্কংচেলেক কলেজৰ অধ্যক্ষ ড° দিপক কুমাৰ দলে উপস্থিত থাকিব।

বিয়লি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰু বন্তি প্ৰজ্জ্বলনেৰে এই দুদিনীয়া কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ অভিৱৰ্তনৰ সামৰণি পৰিব। পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি পলাশ চাংমাই আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বিজন বায়নে এই অভিৱৰ্তনখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ সকলোৰে সহায়-সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি কামনা কৰিছে।

জোনাই