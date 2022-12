বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে Achiever Awards 2022: বহুজনলৈ সন্মান, হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণ বিতৰণ...

আনহাতে আৰক্ষী বিষয়া ৰবিন হিবুলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে Excellence in Public Service বঁটা। বিজ্ঞান আৰু উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ড০ ভূপেন্দ্রনাথ গোস্বামীলৈ Excellence in Science & Innovation বঁটা আৰু হেমচন্দ্র গোস্বামীলৈ Excellence in Art ‍বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে।