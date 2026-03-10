চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

গহপুৰৰ বালিজান বিলতীয়াৰ ৰ'জী ৰাণী দত্তৰ কৃতিত্ব

অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষা শিক্ষণ পাঠ্যক্ৰমৰ ২০২৫–২০২৬ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ঘোষিত ফলাফলত গহপুৰ সমজিলাৰ বালিজান বিলতীয়াৰ ৰ'জী ৰাণী দত্তই অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
2

ডিজিটেল সংবাদ,গহপুৰঃ অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষা শিক্ষণ পাঠ্যক্ৰমৰ ২০২৫–২০২৬ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ঘোষিত ফলাফলত গহপুৰ সমজিলাৰ বালিজান বিলতীয়াৰ ৰ'জী ৰাণী দত্তই অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে। লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ’জী ৰাণী দত্তই।

WhatsApp Image 2026-03-10 at 9.37.27 AM

তেওঁ এই সাফ্যলত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো। ইপিনে গুৱাহাটীৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক শৈক্ষিক অভিনন্দন অনুষ্ঠানত তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাবে সন্মান জনোৱাৰ লগতে পুৰস্কৃত কৰা হয়। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড° বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী, উপ-সভাপতি পদুম ৰাজখোৱা, সম্পাদক দেৱজিৎ বৰা আৰু উচ্চ শিক্ষা সমন্বয়কগৰাকী উপস্থিত থকা গাম্ভীৰ্য্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোত ৰ'জী ৰাণী দত্তক বঁটা, গামোচা,সম্বৰ্ধনা-পত্ৰ আদিৰে সন্মানিত কৰে।

উল্লেখ্য যে-  ভাষণ প্ৰসংগত বক্তাসকলে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বিকাশত এনে পাঠ্যক্ৰমসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে।ৰ'জী ৰাণী দত্তৰ এই প্ৰাপ্তিৰ বাবে গহপুৰৰ সাহিত্য প্ৰেমী ৰাইজে তেওঁক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে।ৰ'জী ৰাণী দত্ত বালিজান বিলতীয়া নিবাসী তথা ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কম্পিউটাৰ সহায়ক সৌৰভ হাজৰিকাৰ সহধৰ্মিণী।

গহপুৰ