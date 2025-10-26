চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ধেমাজি জিলা তাই আহোম সমন্বয়ৰক্ষীৰ নতুন সমিতি গঠন

ধেমাজি জিলা তাই আহোম সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ এখনি ৰাজহুৱা সভা সমিতিৰ সভাপতি লক্ষেশ্বৰ কোঁৱৰৰ সভাপতিত্বত ধেমাজি নগৰৰ ভেহপৰা চাও ছেং ৰেনত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয়

ডিজিটেল সংবাদ, ধেমাজি : ধেমাজি জিলা তাই আহোম সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ এখনি ৰাজহুৱা সভা সমিতিৰ সভাপতি লক্ষেশ্বৰ কোঁৱৰৰ সভাপতিত্বত ধেমাজি নগৰৰ ভেহপৰা চাও ছেং ৰেনত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷ সভাৰ উদ্দেশ্যে
ব্যাখ্যা কৰে ধেমাজি জিলা তাই আহোম সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ সম্পাদক জয়ন্ত দিহিঙ্গীয়াই ৷ 

সমিতিৰ উপদেষ্টা আৰু বিষয়ববীয়াসকলৰ উপস্থিতত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজহুৱা সভাখনত সংগঠনটোৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সৰ্ম্পকে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় ৷ সভাৰ সৰ্ব্বসন্মতি মৰ্মে চলিত জিলা তাই আহোম সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিখন ভংগ
কৰি ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰক সভাপতি আৰু অনিৰুদ্ধ বৰগোহাঁইক সম্পাদক হিচাপে লৈ এখনি ৩১ জনীয়া শক্তিশালী নতুন সমিতি গঠন কৰে ৷

সভাই পূৰ্বৰ সমিতিখনৰ হিচাপ নিকাচ নিখুঁতভাৱে কৰা উদ্দেশ্যে জিলা তাই আহোম সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাক প্ৰাক্তন সম্পাদক গোলাপ গগৈকে মুখ্য কৰি এখনি পাঁচ জনীয়া হিচাপ পৰীক্ষক সমিতি সভাই গঠন কৰি দিয়ে ৷

