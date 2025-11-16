চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টা এজন যুৱকৰ

জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস। দৰঙৰ এজন যুৱকে লৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপটো।

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ, মঙলদৈঃ জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টা দৰঙৰ এজন যুৱকৰ । ২১ ছেপ্তেবৰত জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ অসম আহি পোৱাৰ পাছৰে পৰা মঙলদৈৰ মিজান নুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজনে ছাঁৰ দৰে থাকি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ তদাৰক কৰিছিল। 

উল্লেখ্য যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত শ্ৰদ্ধা জনোৱাত যি ফুল ব্যৱহৃত কৰিছিল সেই  একাংশ ফুল যুৱকজনে সংগ্ৰহ কৰি  জুবিনৰ গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সন্মতি সাপেক্ষে আনি এখন গীটাৰৰ আৰ্হি নিৰ্মান কৰি তাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত দিয়া ফুল সমূহ বিশেষ ধৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। পুষ্পৰে সজ্জিত এই গীটাৰখন মিজান নুৰ ৰহমানে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰস্তাৱিত জুবিনৰ সংগ্ৰাহালয়ত দিব বুলিও প্ৰকাশ কৰে।

 প্ৰাণিধানযোগ্য যে, গ্লৰিয়াছ প্লাবিক স্কুলৰ  বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ সতীৰ্থ ৰাজা বৰুৱা আৰু জয়ন্ত কাকতিয়ে উন্মোচন কৰে এই বিশেষ গীটাৰখন। উন্মোচনী অনুষ্ঠানত শিল্পী কমলিকা কাশ্যপো উপস্থিত থাকে। আনফালে এই উন্মোচনী অনুষ্ঠানত মায়াবিনী গীতটি সকলোৱে মিলি একেলগে পৰিবেশন কৰে।

তাৰোপৰি ৰাজা বৰুৱাই ছাত্র ছাত্ৰী সকলক জুবিনৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ একমাত্ৰ উপায়  সকলোৱে কিতাপ পঢ়িব লাগে বুলি কোৱাৰ লগতে কয় যে জুবিন গাৰ্গে নিজেও কিতাপ পঢ়ি বহু ভাল পাইছিল। দেশ-বিদেশৰ বহু কিতাপ জুবিনে অধ্যয়ন কৰিছিল। সেয়েহে জুবিনে ভাল পোৱা কাম সমুহ কৰি জুবিনক জীয়াই ৰাখিবলৈ নতুন প্ৰজন্মক আহ্বান জনায়।                           

মঙলদৈ জুবিন গাৰ্গ