চতিয়াত ধৰ্মীয় নিয়ম-নীতিৰে বৈবাহিক বন্ধনত আবদ্ধ ১৫০ যোৰা দৰা-কইনা

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট : বিয়ানামৰ মধুৰ সুৰ, বেণ্ডপাৰ্টিৰ ধ্বনিৰে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল চতিয়াৰ বালিজুৰিৰ ড° ভূপেন হাজৰিকা সোঁৱৰণী মঞ্চ প্ৰাংগণ। সামূহিক বিবাহ মণ্ডপত একেলগে বহিল ১৫০ যোৰা দৰা-কইনা।
ধর্মজাগৰণ সমন্বয়ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লোক কল্যাণ সমিতি আৰু জয়পুৰ জনকল্যাণ সমিতিৰ উদ্যোগত, নদুৱাৰ সমষ্টি আৰু বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় সামূহিক বিবাহ সংস্কাৰ। একেলগে ডেৰ শতাধিক দম্পতীয়ে হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি অনুসৰি বৈবাহিক বন্ধনত আবদ্ধ হয়।
ৰাজকীয় পেণ্ডেল আৰু আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ বিপৰীতে সাধাৰণ আৰু শাস্ত্ৰসম্মত পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সামূহিক বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰি নদুৱাৰ অঞ্চলত এক আনন্দময় আৰু উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ধৰ্ম্ম গুৰু দেৱনায়ক অধিকাৰীয়ে বিবাহস্থলীত দম্পতীসকলক আশীৰ্বদ প্ৰদান কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবেলিও বৃহত্তৰ নদুৱাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত সমাজৰ বিভিন্ন কাৰণত হিন্দু ৰীতি-নীতি অনুসৰি বিবাহ বন্ধনত আবদ্ধ হ’ব নোৱাৰা দম্পতিসকলৰ বাবে এই সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। সমাজৰ স্বীকৃতি অবিহনে ইতিপূৰ্বে সংসাৰ আৰম্ভ কৰা বহু দম্পতীক এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সামাজিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক সমাজৰ সামূহিক কাম-কাজত সক্ৰিয়ভাৱে অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে।
সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰি নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰকা, বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱলোচন দাসে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই ১৫০ যোৰা দম্পতীক আশীৰ্বদ প্ৰদান কৰি ভৱিষ্যত সুখ শান্তি কামনা কৰে ৷