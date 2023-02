Superfoods: কেৱল মহিলাৰ বাবেহে এই চাৰিবিধ খাদ্য

ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে-An apple a day keeps the doctor away. অৰ্থাৎ, দৈনিক এটা আপেল খালে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰি।সেয়েহে, প্ৰতিগৰাকী মহিলাই প্ৰতিদিনে এটা আপেল খাব লাগে। আপেলত কুৱেৰচেটিন থাকে, যিয়ে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে।