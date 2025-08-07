ঔষধ খাব নালাগে, অভিভাৱকে কৰক এই কাম

ডিজিটেল ডেস্ক: বেয়া জীৱনশৈলী, বিশেষকৈ অত্যাধিক মিঠা খোৱাৰ ফলত শিশুৰ পেটত পেলু হয়। পাকস্থলীত হঠাতে বিষ, ভোক নোহোৱা আৰু বমি হৈছে পেলুৰ মূল লক্ষণ। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, ৩-৬ বছৰৰ শিশুৰ পেলু হোৱাৰ আশংকা অধিক। যদি পাকস্থলীত অধিক পেলু থাকে, তেনেহ'লে ই শিশুৰ স্বাস্থ্যক প্ৰভাৱিত কৰে। সন্তানৰ এই সমস্যাৰ বাবে বহু অভিভাৱক চিকিৎসকৰ কাষ চাপিবলগীয়া হয়। কিন্তু ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰৰ দ্বাৰাও পেলুৰ সমস্যা শেষ কৰিব পাৰি। সেইসমূহ হৈছে
আজৱাইন
যদি শিশুৰ পেটত পেলু আছে, আজৱাইন খুৱাব। ইয়াত থকা এণ্টি-বেক্টেৰিয়া-প্ৰতিৰোধী গুণাগুণবোৰ পেলুৰ ঔষধ। আপুনি ১/২ চাহ চামুচ আজৱাইন পাউডাৰত ১/২ চাহ চামুচ গুড় মিহলি কৰিব। ইয়াৰে সৰু সৰু লাডু বনাই শিশুটোক দিনত ৩ বাৰকৈ খুৱাব। শিশুটো যদি অলপ ডাঙৰ হৈছে, তেতিয়া আধা গ্ৰাম আজৱাইন পাউডাৰত এক চিমুটি ক'লা নিমখ মিহলি কৰি ৰাতি গৰম পানীৰ সৈতে খাবলৈ দিব।
নিম পাত
পেলুৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি নিম পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। নিম পাতৰ বেক্টেৰিয়া-প্ৰতিৰোধী গুণাগুণ আছে। ইয়াৰ বাবে আপুনি নিমৰ পাত পিছি মৌৰ সৈতে মিহলি কৰি সন্তানক খালী পেটত খাবলৈ দিব। খুব সোনকালেই পেলুৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব।
নহৰু
পেটৰ পৰা পেলু দূৰ কৰিবলৈ নহৰুও যথেষ্ট সহায়ক। ইয়াৰ বাবে নহৰুৰ চাটনিত ‘পিংক ছল্ট’ মিহলি কৰি দিনত দুবাৰকৈ খাব। ই পেটৰ সকলো পেলু মৰাত সহায় কৰিব।
ডালিম
ডালিমে শৰীৰত তেজ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পেটৰ পেলুও নাইকিয়া কৰে। ডালিমৰ বাকলিবোৰ শুকুৱাই ইয়াৰ গুৰি কৰি ল’ব। এনেদৰে দিনত কমেও ২ বাৰ এক চামুচ এক চামুচকৈ খাব। এনেদৰে খালে খুব কম দিনতে আপোনাৰ সন্তানৰ পেলুৰ সমস্যা দূৰ হ'ব।