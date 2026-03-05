স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰকৃততে উপকাৰী কোনবিধ, জানি লওক

ডিজিটেল ডেস্ক: ব্ৰকলি আৰু ফুলকবি দুয়োটা পাচলিতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ পুষ্টি পোৱা যায়। সেউজীয়া ব্ৰকলি ভিটামিন-চি, কে, আঁহ আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট সমৃদ্ধ। যিয়ে কৰ্কট ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়া তথা হৃদযন্ত্ৰ স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত সহায় কৰে। ফুলকবিতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ আঁহ, ভিটামিন-চি আৰু কে থাকে। ইয়াত প্ৰদাহ-প্ৰতিৰোধী আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট গুণাগুণো পোৱা যায়, কিন্তু ব্ৰকলি আৰু ফুলকবিৰ কোনটো স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী, জানো আহক-
ব্ৰকলি
পুষ্টিৰে ভৰপুৰ ব্ৰকলিত অত্যাৱশ্যকীয় ভিটামিন আৰু খনিজ থাকে।তদুপৰি, হাড় স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাৰ বাবে ব্ৰকলিত থকা ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী আৰু ভিটামিন-কে প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচনা কৰা হয়। ই অতি আঁহযুক্ত, যিয়ে হজম স্বাস্থ্যকৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কৃষি বিভাগ (ইউএছডিএ)ৰ মতে, এক কাপ ব্ৰকলিত কেলচিয়াম ৩% ৰ পৰা ৩.৫%, ভিটামিন-চি ৪৫-৫৪% আৰু ভিটামিন-কে ৬৪-৮৬% থাকে। তদুপৰি, ব্ৰকলিত ছালফৰাফেনকে ধৰি বহু শক্তিশালী এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে।যিয়ে প্ৰদাহ হ্ৰাস কৰাত আৰু অক্সিডেটিভ চাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে। বহু গৱেষণাত প্ৰমাণ হৈছে যে ব্ৰকলিৰ নিয়মীয়া ব্যৱহাৰে কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় কৰাৰ লগতে হৃদযন্ত্ৰ স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত সহায় কৰে।
ফুলকবি
ফুলকবিতো বহু অত্যাৱশ্যকীয় ভিটামিন আৰু খনিজ থাকে। ইয়াত থকা ভিটামিন-চি-য়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে।তদুপৰি, তেজ গোট মৰা আৰু হাড়ৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভিটামিন-কে অতি প্ৰয়োজনীয়।ইউ.এছ.ডি.এ.-ৰ মতে, ফুলকবিত কোলিন থাকে, যিয়ে টোপনি ভাল আৰু পেশী শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে। তদুপৰি, ইয়াত ভিটামিন-বি, মেগনেছিয়াম, মেঙ্গানিজ, পটাছিয়ামৰ দৰে পুষ্টিও পোৱা যায়। ফুলকবিত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু গ্লুকোচিনোলেটৰ দৰে প্ৰদাহ-প্ৰতিৰোধী গুণাগুণ থাকে।ফুলকবি খালে ই হৃদযন্ত্ৰ স্বাস্থ্যকৰ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে।
স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ব্ৰকলি নে ফুলকবি অধিক লাভজনক ?
এক কাপ ব্ৰকলিত কেলৰি ৩০ গ্ৰাম, প্ৰ'টিন ২ গ্ৰাম, চৰ্বি ০গ্ৰাম, কাৰ্বোহাইড্ৰেট ৬গ্ৰাম, চেনী ২ গ্ৰাম, আঁহ ২ গ্ৰাম, ছডিয়াম ২৯ মিলিগ্ৰাম থাকে। ফুলকবিত কেলৰি থাকে ২৭, প্ৰ'টিন ২ গ্ৰাম, চৰ্বি ০ গ্ৰাম, কাৰ্বোহাইড্ৰেট ৫গ্ৰাম, চেনী ২ গ্ৰাম, আঁহ ২ গ্ৰাম আৰু ছডিয়াম থাকে ৩২ মিলিগ্ৰাম। ফুলকবি আৰু ব্ৰকলি দুয়োটাই বিভিন্ন পুষ্টি আৰু সোৱাদৰ বাবে জনাজাত। পুষ্টি অনুসৰি, দুয়োটাই স্বাস্থ্যক বহুতো লাভালাভ প্ৰদান কৰে। ব্ৰকলিত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভিটামিন-চি থাকে। ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে। একে সময়তে, ইয়াত ভিটামিন-কে, ফাইবাৰ আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টো পোৱা যায়। ইয়াত ছালফোৰাফেন থাকে, যি কৰ্কট ৰোধী উপাদান আৰু কৰ্কট ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। ফুলকবিত সামান্য ভিটামিন চি আৰু ফাইবাৰ, ভিটামিন-কে আৰু কোলিনৰ দৰে পুষ্টি থাকে, যিয়ে মগজু স্বাস্থ্যৱান ৰখাত সহায় কৰে। ফুলকবিত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি-ইনফ্লেমেটৰী উপাদান থাকে।