চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

জীৱন শৈলী

সাৱধান হওঁক, অন্যথা আপুনিও ভুগিব এই ৰোগত

জয়পুৰৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় চিকিৎসালয়ৰ পৰা পোহৰলৈ অহা এক ঘটনাই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। হয়, এই চিকিৎসালয়খনতে ৩৫ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ পেটৰ পৰা ওলাইছে ৬ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চুলি।

author-image
সংগীতা দাস
New Update
seo চুলি web

ডিজিটেল ডেস্ক: জয়পুৰৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় চিকিৎসালয়ৰ পৰা পোহৰলৈ অহা এক ঘটনাই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। হয়, এই চিকিৎসালয়খনতে ৩৫ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ পেটৰ পৰা ওলাইছে ৬ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চুলি। মহিলাগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ লেপাৰস্কপিৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে, যি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজস্থানত কৰা হৈছে। 

কি কয় চিকিৎসকে ?

এই চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকৰ মতে, ট্ৰাইক’বেজ’য়াৰ নামৰ বিৰল ৰোগৰ বাবে পেটত এইদৰে চুলি জমা হয়। চুলি খোৱাৰ অভ্যাসৰ ফলত হয় এই ৰোগ।

অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহ

ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি পেটৰ বিষ, পেট ফুলা আৰু খাদ্য খোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল। বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ অন্তত চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীৰ পেটত এটা ডাঙৰ টোপোলাৰ দৰে চুলিৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলায়, যি আঁতৰাবলৈ অত্যন্ত জটিল। সাধাৰণতে এই ধৰণৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে গোটেই পেটটো ছিদ্ৰ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকে লেপাৰ’স্কপিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ আশ্ৰয় লৈ চুলিখিনি সফলতাৰে আঁতৰাবলৈ সক্ষম হয়। 

ট্ৰাইকোবেজ’য়াৰ কি?

ট্ৰাইক'বেজ’য়াৰ হৈছে চুলিৰ গোটৰ দ্বাৰা গঠিত এক টোপোলা, যিয়ে পেটত জমা হৈ গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এই অৱস্থা মূলত ট্ৰাইক'ফেজিয়াৰ ফলত হয়, য’ত ব্যক্তিয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে চুলি গিলি পেলায়।

 ট্ৰাইক'বেজ’য়াৰৰ লক্ষণ 

পেটৰ বিষ আৰু পেট ফুলা: পেটৰ গধুৰতা আৰু অসহ্যকৰ বিষ ধাৰাবাহিকভাৱে অনুভৱ কৰা।

বমি: সময়ে সময়ে বমি হোৱা।

ওজন কমি যোৱা: কোনো স্পষ্ট কাৰণ নোহোৱাকৈ ওজন কমি যোৱা।

পেটৰ গাঁঠি: পেটত অস্বাভাৱিক কিবা থকা যেন অনুভৱ কৰা।

ট্ৰাইক'বেজ’য়াৰৰ মূল কাৰণ

ট্ৰাইক'ফেজিয়া (চুলি খোৱাৰ অভ্যাস)ক আটাইতকৈ সাধাৰণ আৰু প্ৰাথমিক কাৰণ বুলি গণ্য কৰা হয়। মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা মানসিক অৱস্থা যেনে অব্ছেছিভ-কম্পলছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ (OCD)ৰ ফলত এজন ব্যক্তিয়ে চুলি খাব পাৰে। এই অৱস্থাই প্ৰায়ে মানসিক আৰু শাৰীৰিক দুয়োটা স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়।

চিকিৎসা পদ্ধতি

ট্ৰাইক’বেজ’য়াৰক কেইবাটাও ধৰণে চিকিৎসা কৰিব পাৰি। চিকিৎসাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে-

এণ্ড’স্কপি- ইয়াৰ জৰিয়তে পেটত জমা হোৱা চুলিবোৰ টেলিস্কোপ ব্যৱহাৰ কৰি আঁতৰাই পেলোৱা হয়। 

অস্ত্ৰোপচাৰ- চুলিৰ গোটটো ডাঙৰ হ’লে লেপাৰ’স্কপিক বা মুকলি পেটৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে আঁতৰাই পেলোৱা হয়। 