গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত দৰ্শন বিভাগৰ 'বিশ্ব দৰ্শন দিৱস-২০২৩' উদযাপন

অন্যাগৰাকী বক্তা অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত পাধিয়ে ' Does Dharma Make a Human Being Valuable? An Analysis from Moral Philosophy and Nitisatra ' বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা আগবঢ়ায় । বিশ্ব দৰ্শন দিৱস-২০২৩ৰ সমন্বয়ক তথা বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ড ⁰ জাহ্নৱী ডেকাই আঁতধৰা অনুষ্ঠানটো বিশ্ববিদ্যালয় সংগীতেৰে আৰম্ভ হয়। অনুষ্ঠানটিৰ অন্ত পৰে বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড ⁰ পদ্মধৰ চৌধুৰীয়ে আগবঢ়োৱা শলাগৰ শৰাইৰে। অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহৰ সচিব ড⁰ জগদীশ শৰ্মা প্ৰমুখ্যে অন্য বিভাগৰ অধ্যাপক , গৱেষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থাকে।