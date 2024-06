IIM গুৱাহাটীৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত ভূমি পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসমত স্থাপন হ’বলগীয়া ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট চমুকৈ আই আই এমৰ বাবে আজি প্ৰস্তাৱিত ভূমি পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৫৭৪ বিঘাতকৈ অধিক ভূমিত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানখন নিৰ্মাণৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ মাৰাভিটাৰ দীঘলীকুছি গাওঁৰ বিশাল ভূমি নিৰ্বাচন কৰা হৈছে।

আজি এই প্ৰস্তাৱিত ভূমি পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ শৰ্মাক সংগ দিয়ে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক হেমাংগ বিশ্বাস, ৰাজ্যৰ মুখ্যসচিব ড০ ৰবী কোটা, কামৰূপৰ আয়ুক্ত কীৰ্তি জল্লি আৰু অন্যান্য বিভাগীয় বিষয়াই।

এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত আই আই এমখনৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত ভূমি পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ এক্সত লিখিছে- ''Where new dreams will be woven! Visited the proposed site of the upcoming IIM Guwahati in Kamrup to take stock of the activities. The institute will be spread over an area of over 574 bighas and will significantly cater to the pool of management professionals in the country. My gratitude to Hon'ble PM Shri Narendra Modi''