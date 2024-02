১১,৫৯৯ কোটিৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলন্যাস কৰিবলৈ আহি আছে মোডী...

যশস্বী মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অসমভূমিলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাবলৈ আমি সাজু৷



Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji has always had great affection for us and it is his focussed guidance that has spurred unprecedented growth here. We eagerly await… pic.twitter.com/U1PQIOTArW