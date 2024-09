গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থা বিষয়ক বক্তৃতানুষ্ঠান সম্পন্ন

ডিজিটেল ডেস্ক : গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগাযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ উদ্যোগত ১২ ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থাৰ (Indian Knowledge System) এক জনপ্ৰিয় বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাৰাণসীৰ আই আই টি (বি এইচ ইউ)ৰ ভৌতিক ৰসায়নবিদ তথা আই কে এছত ইউ জি চিৰ পাঠ্যক্ৰম উন্নয়ন সমিতিৰ সদস্য, অধ্যাপক ভি ৰামনাথনে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দূৰত্ব আৰু অনলাইন শিক্ষা কেন্দ্ৰত “ A Fragrant Story: History and Self-Reliance of Sandalwood in India” শীৰ্ষক এই বক্তৃতা প্ৰদান কৰে।