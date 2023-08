উপ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক পাৰ্থ সাৰথি মহন্তক সন্মানীয় পি এইচ ডি ডিগ্ৰী প্ৰদান

ডিজিটেল ডেস্ক : অসম আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক(প্ৰশাসন) ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া পাৰ্থসাৰথি মহন্তক সন্মানীয় পি এইচ ডি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়। আৰক্ষী বিষয়া মহন্তৰ " A Study on Challenges and Practices for Achieving Work-Life Balance in Police Profession with Special Reference to Guwahati Police Commissionerate." শীৰ্ষক বিষয়ত গৱেষণা কৰি অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সন্মানীয় পি.এইচ. ডি. ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে ।