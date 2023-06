গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ড০ ভূপতি চন্দ্ৰ ডেকা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান...

উক্ত বঁটা স্বৰ্গীয় ভূপতি চন্দ্ৰ ডেকাৰ সহধৰ্মীণিয়ে প্ৰদান কৰে। বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক নাজিবুদ্দিন আহমেদৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অধ্যাপক দিলীপ কুমাৰ কাকতি। অনুষ্ঠানত আই. আই. টি গুৱাহাটীৰ অধ্যাপক সুকান্ত পাটিয়ে "On the limits of centroids of triangles" বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে।