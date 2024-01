কিমান যে কথাঃ ৩০ বৰেণ্য অসমীয়াৰ মুখেৰে শুনা...

অসমীয়া কাব্যজগতৰ সম্ৰাট নৱকান্ত বৰুৱা। এদিন নৱকান্ত বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতিম বুলি বহিল হোমেন বৰগোহাঁই। বৰুৱাই লিখা এই গানটো আপুনি মই সকলোৱে শুনিছোঁ- 'অ' ধুন ধুনীয়া অকণমানি'। বীৰেণ দত্তৰ কণ্ঠত সজীৱ হৈ ৰোৱা অসমীয়া চিৰপৰিচিত গীতবোৰৰ ভিতৰত এয়াও এটা।

কবি নৱকান্ত বৰুৱাই স্বীকাৰ কৰিলে এই গীতৰ আঁৰৰ কাহিনী। এই জনপ্ৰিয় গীতৰ উৎস আমেৰিকাৰ কৌতুক কবি Ogden Nash ৰ এটা পংক্তি- 'Trouble with the kitten is that/ Eventually it becomes a cat'। কথা শেষ নহয়হে নহয়। আপোন বিভূৰ দুজন মানুহৰ কিমান কথা থাকিব পাৰে? নীলাচলৰ পাতত ছপা হৈছিল সেই কথাবোৰ।