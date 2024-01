নীৰৱে আমেৰিকাত গৱেষণাত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ !

গৌতম ৰূপক ! ঠিকনা ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ ফিজিক্স এণ্ড এষ্ট্ৰোন’মি, মিছিছিপি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি ইউ এছ এ। তেওঁৰে খবৰটো প্ৰথম সামাজিক মাধ্যমত দিছিল দেশৰে এজন প্ৰতিষ্ঠিত তথা জ্যেষ্ঠ আইনজীৱি উত্তম কুমাৰ বৰঠাকুৰে।

মিছিছিপি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিয়ে প্ৰকাশ কৰা এই খবৰটো সন্দৰ্ভত কিছু কথা লিখি তেওঁ এটা লিংকো শ্বেয়াৰ কৰিছিল। বিশ্ববিদ্যালয়খনে সগৌৰৱে এই খবৰ বিশ্ববাসীক দিছে যে, তেওঁলোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ৩গৰাকী গৱেষক অধ্যাপকে ৩বছৰৰ বাবে আমেৰিকাৰ চৰকাৰৰ পৰা ৫লাখ ৫০হাজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ অনুদান লাভ কৰিছে।

এই অনুদান দিয়া হৈছে- থ্ৰি ব’ডী ইণ্টাৰেকশ্যন অন এ কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰ গৱেষণাৰ বাবে। বিশ্ববিদ্যালখনৰ ফিজিক্স আৰু এষ্ট্ৰোন’মি বিভাগৰ অধ্যাপক গৌমত ৰূপকৰ নেতৃত্বত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আন দুগৰাকী অধ্যাপক এই গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত।

খবৰটোত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এইদৰে-A Mississippi State University research team is using more than half a million dollars from the U.S. Department of Energy nuclear physics program to study the emerging field of quantum computing. The research is part of a 2020 goal set by MSU’s Quantum Task Force to explore interdisciplinary programs for training MSU students in the evolving technology of quantum computing and quantum information science.

The three-year, $550,000 grant—Three-body Interactions on a Quantum Computer—is led by principal investigator Gautam Rupak, a professor in MSU’s Department of Physics and Astronomy, and includes co-PIs Mark A. Novotny, professor and department head, and Yaroslav Koshka, a professor in MSU’s Department of Electrical and Computer Engineering.

৫লাখ ৫০ হাজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ মানে ভাৰতীয় টকাৰ হিচাপত প্ৰায় ৪.৫৭ কোটি টকা। এই গৱেষণাৰে জড়িত আন দুগৰাকী অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানী মাৰ্ক নবোটনী বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আৰু য়াৰোস্লাভ কোশকা সেই বিভাগৰে অধ্যাপক।

গৌতম ৰূপকৰ নেতৃত্বত যি বিষয়ৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবলৈ এই অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে,সেই গৱেষণাই কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰ বহুমাত্ৰিক বিষয় সংমিশ্ৰণ সামৰি ল’ব।