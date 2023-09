কেৱল অসমীয়া শ্ৰোতাৰ বাবেই সেই গান প্ৰিয় নাছিল। অসমীয়া ভাষা নুবুজা লোকেও তেওঁৰ সেই গান শুনি থৰ হৈ ৰৈছিল। অৰ্থ বুজি নাপালেও গীতৰ সুৰ আৰু সংগীতে বহু কথা বুজাই দিছিল। তেনে এজন অনা অসমীয়া লোকৰে তেওঁৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছিল এয়া- “Okole okole moi kiman kandim….a song which I dint get the meaning…a song which I overheard on the way to REC silchar somewhere in the year 1987/88 from Kathmandu….the depth of the vocal and the way it was sung…touched my heart..I still can sing it but honestly i don’t know what it actually says….I’m still hunting for the albums of this great singer. where can I get them..anybody could you please extend helping hand in tracing them?”