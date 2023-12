লেট মাই লাইফ বি- ডিচমিছড...

এখন বিস্ফোৰক চিঠি। দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিৱাই চন্দ্ৰচূড়লৈ সম্বোধন কৰি লিখা এই দীঘলীয়া চিঠিখন লিখিছে এগৰাকী মহিলা বিচাৰকে। প্ৰচণ্ড ক্ষোভ আৰু অস্বস্তিৰে মহিলা বিচাৰকগৰাকীয়ে লিখা চিঠিখনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল তেওঁক ইচ্ছা মৃত্যুৰ অনুমতি দিব লাগে।

বিচাৰকগৰাকীয়ে লিখিছে- "Kindly permit me to end my life in a dignified way. Let my life be - DISMISSED,'' ("অনুগ্ৰহ কৰি মোক মোৰ জীৱনটো সন্মানজনক ভাৱে শেষ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ক। মোৰ জীৱনক শেষ হ'বলৈ দিয়ক) ।

কোনো সাধাৰণ মহিলাই নহয়, এগৰাকী ন্যায় ব্যৱস্থাৰে জড়িত মহিলা বিচাৰকে কিয় এই চিঠি লিখিব লগা হ'ল? সেই কাহিনীও তেওঁ চিঠিখনত উল্লেখ কৰিছে। জীৱনৰ বহু দুখ অনুভৱ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশক লৈ সম্বোধন কৰা এই পত্ৰত তেওঁ লিখিছে চাকৰিকালত লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ কথা।