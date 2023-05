মাজনী, মইয়ো যে...

নাৰীক লৈ কিয় পদে পদে এই ভয়? বিশ্ব জয় কৰা নেপ'লিয়নতো কেতিয়াও এনে ভয়ৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা নাছিল। তেওঁ চিন্তাত আছিল নাৰীক শক্তিৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দুৰ্দান্ত হেঁপাহ। সেয়ে তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল- let her sleep, for when she wakes, she will move mountains .

বাস্তৱ জানো এয়া? নিৰ্ভয়া কাণ্ড সংঘটিত হওঁতেই ক'ত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল। বলাৎকাৰৰ বিৰুদ্ধে সকলো গৰ্জিছিল। দোষীক ফাঁচী কাঠত ওলোমাইছিল, কঠোৰ আইন হৈছিল। কিন্তু তাৰ পাছতো নিৰ্ভয়াৰ দৰে দুৰ্ভগীয়া চোন ওলায়েই আছে।

এইখন ভাৰততে প্ৰতিদিনে গড়ে ৮৬ গৰাকী নাৰীৰ বলাৎকাৰৰ গোচৰ ৰুজু হয়। ৯০ শতাংশৰো অধিক বলাৎকাৰ আঁৰতে ৰৈ যোৱাৰ পাছত নেছনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰৰ এই তথ্য।

২০২১ত পঞ্জীয়ন হোৱা বলাৎকাৰৰ গোচৰৰ সংখ্যায়েই আছিল ৩১,৬৭৭ টা। যৌন নিৰ্যাতন, অপহৰণ আদি নাৰী কেন্দ্ৰিক গোচৰবোৰৰ তথ্যই চকু কপালত তোলে। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতি ঘন্টাত আমাৰ দেশত ৪৯ টা এই ধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত হয়।

বাঢ়ি আছে এইবোৰ অপৰাধ।মানুহে এতিয়া তোমাৰ পক্ষত থিয় দিছে। অপৰাধীক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী উঠিছে।চকুপানীয়ে বাট নেদেখা হোৱা তোমাৰ মায়ে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে।

নিজকে দোষ দি কৈছে সেইদিনা যদি তোমাক সেই চিনাকী মানুহঘৰত থৈ নগ'লহেতেন তেনেহলে আজি তুমি তেওঁৰ বুকুৰ মাজত থাকিলাহেতেন। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰা আনন তাঁতীক।

মাৰ্ঘেৰিটাৰ জয়া নগৰৰ এটা ভাড়াঘৰত কি যে হৈ গ'ল। চিৰদিনৰ বাবে আকৌ এবাৰ মানুহৰ অবিশ্বাসৰ কাহিনী মানুহৰ দৰেই লিখা হ'ল। বলি হ'লা তুমি। আনন তাঁতীৰ ল'ৰাৰ সৈতে তুমি একে লগেই পঢ়া।

আনন তাঁতীৰ পত্নীৰ সৈতে তোমাৰ মাৰ বন্ধুত্ব এতিয়া অবিশ্বাসৰ নামান্তৰলৈ সলনি হ'ল। হয়তো প্ৰথমে বলাৎকাৰ পাছত হত্যা। অৰুণাচলৰ দেওমালিত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত আটক কৰা আনন তাঁতীয়ে ক'ব সেই সভ্য সমাজক লজ্জিত কৰাৰ কাহিনী।

যি হৈ গ'ল সেই কাহিনী সলাব কোনে? চিৰস্থায়ী হ'ল আৰু এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ। এইবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপাই কি তাক বিচাৰি হায়ৰান তোমাৰ মাৰ দৰে অনেকজন পিতৃ-মাতৃ, অভিভাৱক।

কেতিয়া, ক'ত কি দুৰ্ভাগ্যই আগা-ভেটা কৰে সেয়া কোনোৱে নাজানে। তেওঁলোকৰ মনতো চৰম শংকা। যদি তেওঁলোকৰ সৈতেও হৈ যায় তোমাৰ দৰে অনুৰূপ ঘটনা। কিয়নো তেওঁলোকৰো আছে তোমাৰ দৰেই কন্যা।

তেওঁলোকে এই ঘটনাত মৰ্মাহত হৈ নিজেই নিজক কৈছে এতিয়া- মাজনী, মইয়ো যে তোমাৰ দৰে ছোৱালীৰ মাক-বাপেক...