'নিভাঁজ'ত ভেজাল মানুহ...

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিনত প্ৰকাশ পাইছিল ইষ্টাৰ্ণ অগ্ৰো প্ৰচেছিং এণ্ড টি ৱেৰ হাউছিং সমবায় সমিতিত সংঘটিত অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতিৰ এক বাতৰি। ৫ এপ্ৰিল ২০২৪ চনত প্ৰকাশিত এই খবৰ এক প্ৰকাৰৰ মিছা বুলি এক স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰিছে সমবায় সমিতিখনৰ সভাপতি পংকজ চন্দ্ৰ বৈশ্য আৰু সমবায়খনৰ সম্পাদক দীনেশ চন্দ্ৰ বৈশ্যই।

৮ এপ্ৰিল ২০২৪ চনত প্ৰেৰণ কৰা এই স্পষ্টীকৰণ ১১ এপ্ৰিল, ২০২৪ চনৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ অষ্টম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত হৈছে। এই স্পষ্টীকৰণত কোৱা হৈছে চৰকাৰী নীতি-নিয়ম আৰু আইন মানি এই সমবায়খন পৰিচালনা কৰি থকা হৈছে।

পঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ তত্বাৱধানত সম্পূৰ্ণ নীতি-নিয়মেৰে সঞ্চালক মণ্ডলী গঠন কৰা হৈছে আৰু উপযুক্ত নিয়মেৰে সভাপতি হিচাপে ডা০ পংকজ বৈশ্যক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ বাবদ প্ৰতিদিনে তেওঁ ২০০০ কৈ টকা লোৱা কথা উল্লেখ আছে এই স্পষ্টীকৰণত।

ইষ্টাৰ্ণ এগ্ৰো প্ৰছেচিং এণ্ড টি ৱেৰ হাউছিং সমবায় সমিতি ১৯৭১ চনতেই স্থাপন কৰা ৰাজ্যৰ এখন উল্লেখযোগ্য সমবায়। বহু স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী এই সমবায়খন।

সমবায়খনৰ এই সম্পত্তিৰ ওপৰত একাংশ লোকৰ চকু আছে সদায়। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৫৩৫ জন শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছে এই সমবায়ত। সমবায়খনৰ নামত যদি বৰ্তমানৰ সভাপতি, সম্পাদক তথা এচাম লোকৰ লুণ্ঠনৰাজ চলা নাই বা ইয়াত কোনো দুৰ্নীতি বা অনিয়ম সংঘটিত হোৱা নাই তেনেহলে কিয় সমবায়খনৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী তদন্ত চলাব লগা হৈছে।

RSG-GENOMISC/5/2023-GEN-RCS ৰেজিষ্টাৰ অৱ কৰ্পাৰেটিভ ছচাইটি 1/431666/2024 নম্বৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদখন মিছা নেকি? বিনোদ কুমাৰ আগৰৱালা নামৰ অতিৰিক্ত পঞ্জীয়ক, কৰ্পাৰেটিভ ছ'চাইটি(সাধাৰণ) য়ে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিল ৫ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৪ ত।

প্ৰতিবেদনখন বি. চক্ৰৱৰ্তী নামৰ মাণ্ডলিক যুটীয়া পঞ্জীয়কগৰাকীয়ে চিঠি ৰেফাৰেন্স নম্বৰ eCMP, 347903/2, তাং- ৩০-১০-২০২৩ ৰ আধাৰত সমবায়খন পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰস্তুত কৰোতে এই অনিয়ম আৰু কেলেংকাৰীসমূহ পোহৰলৈ আহিছিল।

আসাম কৰ্পাৰেটিভ এক্ট ২০০৭ৰ ধাৰা ৮৮ ৰ আধাৰত এই পৰিদৰ্শন কৰি যিবোৰ আঁসোৱাহ ধৰা পেলাইছিল সেইবোৰ অস্বীকাৰ কিয় কৰিব নোৱাৰে এই সমবায়খনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে।

প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণীতেই উল্লেখ কৰা হৈছে ২১ নবেম্বৰ ২০২৩, ত এইগৰাকী বিষয়াই নাজিমুদ্দিন তালুকদাৰ নামৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্পাৰেটিভ ছচাইটিৰ পৰিদৰ্শক আৰু কনিষ্ঠ পৰিদৰ্শক সমৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ সৈতে এই ছচাইটিখন পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল।

সেই প্ৰতিবেদনৰ সমস্ত তথ্য অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলৰ হাতত পৰাৰ পাছত সেই প্ৰতিবেদনৰ অধ্যয়ন আৰু যাৱতীয় তথ্যৰ শুদ্ধতা নিৰূপনৰ পাছত এই বাতৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল।

সমবায়খনৰ সভাপতি, সম্পাদকে এই বাতৰি অস্বীকাৰ কৰাৰ পূৰ্বে চৰকাৰী তদন্তত ওলোৱা এই আঁসোৱাহসমূহ ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবনে? যিজন সমবায়খনৰ সভাপতিয়ে বাতৰিটোৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিছে তেওঁৰ নিযুক্তিয়েই অনীতিগতভাৱে হৈছে।

এখন ব্যৱসায়িক ভিত্তিত চলা সমবায়ৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হ'বলৈ নিৰ্বাচনতে অংশ ল'ব নোৱাৰে। কিয়নো এই সমবায়খনৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা পংকজ চন্দ্ৰ বৈশ্য এজন চৰকাৰী চিকিৎসক। তেওঁ হাজো পিএইচইত কৰ্মৰত।

চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এনে দায়িত্ব বা নিৰ্বাচনত যে অংশ ল'ব নোৱাৰে সেই কথা দ্যা আসাম চিভিল চাৰ্ভিছেছ(কনডাক্ট) ৰোলছ, ১৯৬৫ ত উল্লেখ আছে। যদি এই কথা ডা০ বৈশ্য নামৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নাজানে তেনেহ'লে এই চাৰ্ভিছ ৰোলৰ ১২ নম্বৰত প্ৰাইভেট ট্ৰেড অৱ এমপ্লিয়মেন্টত ১ নম্বৰ ধাৰাত লিখা থকা কথাখিনি পুনৰ পঢ়ি চাব পাৰে।

য'ত স্পষ্টকৈ লিখা আছে- No government servant shall. except with the previous sanction of the government, engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment.

তাৰ পাছতো তেওঁ সভাপতি নিৰ্বাচিত হ'ল এই সমবায়খনত। এজন চৰকাৰী চিকিৎসক হিচাপে এই নিৰ্বাচনত অংশ ল'বলৈ ডা০ বৈশ্য আৰু এজন শিক্ষক কুলেন চন্দ্ৰ বৈশ্যই এনঅচি জমা দিছিল।

কিন্তু সেই এনঅচি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল নে? ডা০ পংকজ চন্দ্ৰ বৈশ্যই কামৰূপ-গ্ৰাম্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ পৰা এই এনঅচি লৈছিল। Estt/Jt.DHS(k)/MISC-3/17/6876 নম্বৰৰ এনঅচিখন ১৬-০৫-২০২৩ত ইচ্ছ্যু কৰা হৈছিল।

সেই সময়ৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক মহিতোষ বেনাৰ্জীয়ে এই এনঅচি প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি কিবা কাৰণত কোনো চিকিৎসকক এই ধৰণৰ এনঅচি প্ৰদান কৰা ক্ষমতা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সঞ্চালক বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সচিবৰহে থাকে।

এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বিভাগৰ সচিব বৰ্ণালী শৰ্মাক যোগাযোগ কৰা হৈছিল। জানিব বিচৰা হৈছিল এই ধৰণে এজন যুটীয়া সঞ্চালকে কোনোবা চিকিৎসকক এনঅচি প্ৰদান কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে। তেওঁ এই কথা অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলক জনাইছিল যে সঞ্চালক বা সচিবে এই এনঅচি প্ৰদান কৰিব পাৰে।

বিষয়টো তেওঁক দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ পাছত স্বাস্থ্য বিভাগে এই অ-নিয়মৰে এনঅচি সংগ্ৰহ কৰা আৰু এনঅচি প্ৰদান কৰা লোকদুজনৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে লক্ষণীয় হ'ব। আমি এনঅচি প্ৰদান কৰা যুটীয়া সঞ্চালক মহিতোষ বেনাৰ্জীৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিছিলো।

যুটীয়া সঞ্চালকগৰাকীয়ে আমাক তেওঁ এনে এনঅচি প্ৰদান কৰাতো ভুল আছিল বুলি স্বীকাৰ কৰি সেই এনঅচি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিছিল। যদি এনঅচিখন প্ৰত্যাহাৰেই কৰিছে তেন্তে এজন চৰকাৰী চিকিৎসকে এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশ লোৱা বিষয়টোৱেই অনুসন্ধান যোগ্য আৰু এই পদবীত তেওঁ কেনেকৈ বহি থাকিব পাৰে।

কৰ্পাৰেটিভ ছচাইটিয়ে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদনত ৬ নং পৃষ্ঠাৰ শেষৰ দফাত কি লিখা আছে তেওঁ পঢ়ি চোৱা দৰকাৰ। গভট চাৰভেন্ট এছ বিঅডি মেম্বাৰ শীৰ্ষক দফাত উল্লেখ আছে- ডা০ পংকজ কুমাৰ বৈশ্য আৰু কুলেন চন্দ্ৰ বৈশ্যৰ কথা।

তেওঁলোকে যে এনঅচি লব লগা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা লোৱা নাই সেই বিষয়ে লিখা এই চৰাকীৰ প্ৰতিবেদনৰ এটা শাৰীৰ নমুনা এনে ধৰণৰ- It is observed that NOCs are perhaps not issued by appropriate authority.